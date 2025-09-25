快訊

建築學家俞孔堅墜機身故 北大悼念：全球生態景觀設計領域的巨大遺憾

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
以「海綿城市」理念聞名的大陸著名建築景觀大師俞孔堅，於巴西當地時間23日因墜機身亡，終年62歲。（圖／取自澎湃新聞微博）
以「海綿城市」理念聞名的大陸著名建築景觀大師俞孔堅，於巴西當地時間23日因墜機身亡，終年62歲。同機另有2名電影導演與1名駕駛皆遇難，據稱他們當時搭乘小型飛機在潘塔納爾地區拍攝紀錄片。巴西總統魯拉24日在社群發文悼念。

綜合陸媒報導，據巴西當地媒體報導，俞孔堅一行人搭乘的是單引擎塞斯納飛機，飛機在嘗試降落時發生意外墜機。墜毀地點在南馬托格羅索州潘塔納爾地區的阿基道阿納市，當地警方已經前往這個偏遠地區調查這起事故。

與俞孔堅同機的還有巴西電影導演路易斯·費雷斯，紀錄片導演魯本斯·克里斯平，以及飛行員馬塞洛·佩雷拉·德·巴羅斯。相關製作公司稱，他們當時正在潘塔納爾地區拍攝紀錄片《海綿星球》。

據報導，俞孔堅出生於1963年，1987年獲北京林業大學園林專業碩士學位，1995年獲哈佛大學設計學博士學位，1997年回國後，創辦了北京大學建築與景觀設計學院並擔任首任院長。

俞孔堅把城市與景觀設計視為「生存的藝術」，先後提出了「大腳」美學、海綿城市、逆向規畫等概念，希望喚起人們對城市與自然美學的改變。

北大建築與景觀設計學院25日發文表示沉重悼念，稱「我們永遠失去了一位可親可敬的好老師、志同道合的好同事、肝膽相照的好朋友、溫暖慈愛的好家人。」並表示，俞孔堅的離去是北京大學的重大損失，更是中國大陸乃至全球生態景觀設計領域的巨大遺憾。

巴西總統魯拉24日在社群媒體發文悼念事故罹難者，並表示在氣候變遷日益嚴峻的時代，俞孔堅提出的「海綿城市」理念已成為全球典範，這種理念兼顧生活品質與環境保護，正是人類未來所追求與需要的。

