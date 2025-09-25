習近平高規格赴新疆 港媒：新疆軍區司令員、政委缺席接見

中共總書記習近平親赴烏魯木齊，參加新疆維吾爾自治區成立70周年大會，高規格到訪展現對民族工作與新疆的高度重視。但習近平接見新疆各族各界代表時，港媒報導，新疆軍區司令員柳林中將、政委楊誠中將，被發現雙雙缺席；陪同的則是新晉升為中將的文東，被認為應已在新疆軍區擔任要職。

綜合新加坡《聯合早報》、香港《星島日報》報導，習近平23日抵達烏魯木齊，出席新疆自治區成立70周年慶祝活動，當天下午接見了新疆各族各界代表，包含駐烏魯木齊部隊上校以上領導幹部。

央視新聞聯播畫面顯示，當天接見的全體合影，習近平坐在前排正中，他左手邊為中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長劉振立，右邊為原空降兵軍軍長文東。合影中未見新疆軍區政委楊誠和司令員柳林。

文東今年57歲，曾任駐湖北的空降兵軍參謀長，後到新疆軍區任黨委常委，再擔任空降兵軍軍長。習近平去年11月在湖北視察空降兵軍，曾聽取文東進行工作彙報，其軍裝和肩章顯示其時他仍為空軍少將。如今，他在新疆亮相已經身著陸軍中將軍裝，顯示極有可能已經跨界擔任副戰區級的新疆軍區司令員。

至於缺席的楊誠是中共20屆中央委員，現年60歲，從事軍隊政治工作多年，曾長期在原蘭州軍區服役。報導指出，前段時間落馬的前中央軍委委員、軍委政治工作部主任苗華上將，曾在2010年12月至2014年12月在蘭州軍區負責政治工作，與楊誠有所重疊。他在2020年12月出任新疆軍區政委，隔年6月躋身中共新疆黨委常委。

至於柳林今年61歲，長期在新疆軍區服役，曾任南疆軍區司令員，2020年中印邊境衝突中參與軍長級談判。柳林2021年9月以中將身份亮相，隔年1月首次以新疆軍區司令員身份參加公開活動。

報導提到，習近平上月也曾率領中央代表團參加西藏自治區成立60周年大會，當時接見駐藏部隊官兵代表時，西藏軍區司令員王凱中將也缺席。星島報導稱，解放軍反腐風起雲湧，這似乎也不足為奇。