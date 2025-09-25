快訊

新疆維吾爾自治區70周年大會 習近平未發言、王滬寧強調維護社會穩定

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
新疆維吾爾自治區成立70周年慶祝大會25日上午在烏魯木齊舉行，中共總書記習近平親自出席但全程未發言。（圖／截自央視）
新疆維吾爾自治區成立70周年慶祝大會25日上午在烏魯木齊舉行，中共總書記習近平親自出席，大陸全國政協主席王滬寧、中辦主任蔡奇2名政治局常委同行。王滬寧致詞表示，要始終維護新疆社會大局穩定，新疆安定團結局面得來不易，要築起維護社會穩定和長治久安的銅牆鐵壁；此外要加強黨的全面領導，並健全鑄牢中華民族共同體意識制度，引導各族群眾樹立正確國家觀、歷史觀、民族觀、文化觀、宗教觀。

習近平在大會全程直播中並未發言。王滬寧致詞表示，新疆維吾爾自治區70年來取得的輝煌成就，靠的是黨中央堅強領導，靠的是新疆各族幹部群眾頑強拚搏，靠的是全國各族人民大力支援，充分彰顯了「黨的領導和社會主義制度」的顯著優勢，充分展現了「中國特色解決民族問題的正確道路」的強大生命力，充分證明了「新時代黨的治疆方略」是完全正確的。

王滬寧表示，新疆各族幹部群眾，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，始終堅持依法治疆、團結穩疆、文化潤疆、富民興疆、長期建疆，持續推進事關新疆長治久安的根本性、基礎性、長遠性工作。

王滬寧指，要始終堅持並加強黨的全面領導，自覺在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，引導各族群眾不斷增進對偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨、中國特色社會主義的認同，堅定不移。

王滬寧強調，要始終維護新疆社會大局穩定。新疆安定團結局面得來不易，必須格外珍惜。要鞏固新疆穩定團結、和諧穩定局面，加強和創新社會治理，築起維護社會穩定和長治久安的銅牆鐵壁。

王滬寧說，要始終鞏固發展中華民族大團結。堅持和完善民族區域自治制度，健全鑄牢中華民族共同體意識制度機制，加強宗教事務治理法治化。要全面推廣普及國家通用語言文字，引導各族群眾樹立正確國家觀、歷史觀、民族觀、文化觀、宗教觀，構築中華民族共有精神家園。

王滬寧表示，要始終緊貼民生推動高品質發展。要統籌推進新型工業化、新型城鎮化和鄉村全面振興，加速建構體現新疆特色和優勢的現代化產業體系，並要在發展中保障改善民生。要堅持全面援疆、精準援疆、長期援疆，提升對口援疆綜合效益。

王滬寧指出，要始終堅定深化改革擴大開放。新疆自古就是絲路連結東西方的重要樞紐，未來新疆開放的大門將越開越大。進一步全面深化改革，推動絲路經濟帶核心區建設，打造亞歐黃金通道和向西開放橋頭堡。

王滬寧提到，做好新疆工作，離不開一支對黨忠誠、對各族群眾熱愛的幹部隊伍。要堅持新時代好幹部標準，建立政治上強、能力上強、作風上強的高素質幹部隊伍，確保忠誠、乾淨、擔當。

習近平上個月也曾親赴拉薩出席西藏自治區成立60周年大會，王滬寧與蔡奇亦同行，規格同樣史無前例。當時習近平也未在大會上發表談話，由王滬寧致詞。

新疆維吾爾自治區成立70周年慶祝大會25日上午在烏魯木齊舉行，中共政治局常委、全國政協主席王滬寧致詞表示，新疆安定團結局面得來不易，要築起維護社會穩定和長治久安的銅牆鐵壁。（圖／截自央視）
新疆維吾爾自治區成立70周年慶祝大會25日上午在烏魯木齊舉行，中共總書記習近平親自出席，全國政協主席王滬寧、中辦主任蔡奇2名政治局常委同行。（圖／截自央視）
