樺加沙風暴期間母子墜海 港府擬禁帶小孩觀浪

超強颱風樺加沙日前吹襲期間，有一對母子觀浪時墜海，一度垂危，港府高層官員今早形容事件為不幸，並透露政府正考慮禁止市民在風暴期間帶子女觀浪。

樺加沙前天襲港時，有一對父母帶兩名子女到港島柴灣區防波堤觀浪，期間母親與5歲兒子被大浪捲走，父親跳海救人，3人其後獲救，但情況分別是危殆和嚴重。

到昨天，3人情況才陸續好轉，脫離危殆期。

這起事件引起社會各界關注和熱議，保安局局長鄧炳強今天在官方香港電台節目上回應此事時說，家長在風暴期間帶小孩追風逐浪，令小朋友身處險境，令人心酸。

他說，這是很不幸的事件，但指目前香港沒有法令禁止市民在風暴期間追風逐浪。

但他說，如果有家長明知一些地方有危險，卻仍然帶小朋友去，當局就要關注這是否涉及疏忽照顧兒童，他們稍後會研究這種行為是否違法。