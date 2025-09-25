快訊

北市公館圓環正交路口9月29日通車 交通局詳解汽機車這樣走

台股修正力守五日線 收26,023點 台積電下跌20元收1,320元

花蓮洪水最新死者名單曝！最年輕55歲 百歲人瑞也未善終…疑吸入淤泥窒息

聽新聞
0:00 / 0:00

樺加沙風暴期間母子墜海 港府擬禁帶小孩觀浪

中央社／ 香港25日電
示意圖，與新聞事件無關。圖為23日，香港紅磡海邊有不少市民在聽風觀浪。 圖／香港中通社
示意圖，與新聞事件無關。圖為23日，香港紅磡海邊有不少市民在聽風觀浪。 圖／香港中通社

超強颱風樺加沙日前吹襲期間，有一對母子觀浪時墜海，一度垂危，港府高層官員今早形容事件為不幸，並透露政府正考慮禁止市民在風暴期間帶子女觀浪。

樺加沙前天襲港時，有一對父母帶兩名子女到港島柴灣區防波堤觀浪，期間母親與5歲兒子被大浪捲走，父親跳海救人，3人其後獲救，但情況分別是危殆和嚴重。

到昨天，3人情況才陸續好轉，脫離危殆期。

這起事件引起社會各界關注和熱議，保安局局長鄧炳強今天在官方香港電台節目上回應此事時說，家長在風暴期間帶小孩追風逐浪，令小朋友身處險境，令人心酸。

他說，這是很不幸的事件，但指目前香港沒有法令禁止市民在風暴期間追風逐浪。

但他說，如果有家長明知一些地方有危險，卻仍然帶小朋友去，當局就要關注這是否涉及疏忽照顧兒童，他們稍後會研究這種行為是否違法。

樺加沙 颱風

延伸閱讀

颱風樺加沙／4口家柴灣觀浪3墮海...深圳漁民父子路過勇救人 細節曝光

風王「樺加沙」襲港 母子觀浪墜海 父跳下救人均被救起

台東白守蓮2男颱風期間闖公告管制區觀浪 海巡開單舉發

強颱樺加沙襲台 賴清德總統提醒民眾：不要前往岸邊觀浪

相關新聞

新疆維吾爾自治區70周年大會 習近平未發言、王滬寧強調維護社會穩定

新疆維吾爾自治區成立70周年慶祝大會25日上午在烏魯木齊舉行，中共總書記習近平親自出席，大陸全國政協主席王滬寧、中辦主任...

陸總理李強會見歐委會主席 籲「從大處著眼」尋求利益契合點

當地時間24日，大陸國務院總理李強在紐約會見歐盟執委會主席范德賴恩。李強呼籲歐方「堅持求同存異，從大處著眼，尋求利益契合...

在紐約會見比爾蓋茲 陸總理李強：中美應持續緊密合作

正在美國紐約出席聯合國大會的大陸國務總理李強，當地時間24日會見了微軟創辦人、蓋茲基金會主席比爾蓋茲（Bill Gate...

習近平宣布：大陸2035年前 溫室氣體較峰值減排7至10%

大陸國家主席習近平24日在聯合國氣候變化峰會透過視訊發表致詞，他宣布到2035年，大陸全經濟範圍溫室氣體淨排放量比峰值下...

俞孔堅墜機亡…海綿城市理論 200城、10多國實踐

在巴西拍攝紀錄片「海綿星球」發生墜機離世的中國著名建築學家俞孔堅與其團隊，20年來已經在全中國200多個城市和10多個國...

美媒：福建艦3型艦載機完成電彈起飛 福特號被比下去

殲15T、殲35和空警600三型艦載機，在福建艦上完成首次彈射起飛和著艦訓練的消息持續刷屏，福建艦配備的電磁彈射裝置也因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。