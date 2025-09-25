快訊

孫生對4女性侵猥褻、拍性影像還當庭扯謊 北檢起訴求重刑

中職／「老家已被洪水吞沒」周思齊宣布推動光復鄉修復計畫

竹科旁驚爆警匪槍戰！警追槍砲要犯連開10多槍 嫌犯衝撞逃脫

聽新聞
0:00 / 0:00

陸總理李強會見歐委會主席 籲「從大處著眼」尋求利益契合點

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
當地時間24日，大陸國務院總理李強（右）在紐約會見歐盟執委會主席范德賴恩。（新華社）
當地時間24日，大陸國務院總理李強（右）在紐約會見歐盟執委會主席范德賴恩。（新華社）

當地時間24日，大陸國務院總理李強在紐約會見歐盟執委會主席范德賴恩。李強呼籲歐方「堅持求同存異，從大處著眼，尋求利益契合點」，並履行維持貿易和投資市場開放的承諾。范德賴恩則說，歐方願同中方透過對話協商妥善解決分歧，在貿易投資、環境保護等領域取得新的合作成果。

新華社報導，李強提到，今年是中歐建交50周年，今年7月在北京舉行的中歐領導人峰會，就進一步發展中歐關係達成重要共識，中方願同歐方一貫落實雙方共識，加強團結協作，推動中歐關係健康穩定發展。

李強說，希望歐方同中方一道拿出實際行動增進互信，「堅持求同存異，從大處著眼，尋求利益契合點，找到最大公約數，推動中歐合作不斷深化發展」。並指「希望歐方履行維持貿易和投資市場開放的承諾，堅持公平競爭和世貿組織規則，避免將經貿問題泛政治化、泛安全化」。

李強表示，當前國際情勢發生新的複雜變化，不穩定不確定因素仍在增加。中歐作為世界重要兩極，應展現責任擔當，堅持戰略自主，堅守公平正義，在全球性事務中發揮更有建設性的作用，更好維護中歐和國際社會的共同利益，做世界的穩定性、確定性力量。

據報導，范德賴恩表示，作為世界兩大主要經濟體，歐中加強對話、增進理解、深化互信對雙方和全球發展具有重要意義。歐方願同中方積極落實今年中歐領導人會晤共識，透過對話協商妥善解決分歧，在貿易投資、環境保護、發展援助等領域取得新的合作成果。

范德賴恩提到，歐方高度讚賞中方在應對氣候變遷方面所發揮的示範作用，願同中方深化氣變領域合作，促進各自綠色轉型，共同推動全球永續發展。

據歐委會網站，范德賴恩在會晤後發布聲明提到，歐洲對出口管制、市場准入和產能過剩的擔憂眾所周知，她讚賞中方願意本著相互理解的精神與歐方接觸。雙方也談及俄烏戰爭，她呼籲中方利用其影響力幫助結束這場殺戮，並鼓勵俄羅斯坐上談判桌。

范德賴恩 李強 俄烏戰爭

延伸閱讀

陸稱不尋求WTO新的特殊待遇 陸學者：一定程度會緩解中美關稅談判壓力

陸商務部：不尋求WTO談判新的特殊差別待遇 但開發中國家地位不變

消除與美國爭議！大陸將不再尋求WTO新的開發中國家待遇

川習會前哨戰！美中互相開條件曝光 李強將赴美遊說

相關新聞

陸總理李強會見歐委會主席 籲「從大處著眼」尋求利益契合點

當地時間24日，大陸國務院總理李強在紐約會見歐盟執委會主席范德賴恩。李強呼籲歐方「堅持求同存異，從大處著眼，尋求利益契合...

在紐約會見比爾蓋茲 陸總理李強：中美應持續緊密合作

正在美國紐約出席聯合國大會的大陸國務總理李強，當地時間24日會見了微軟創辦人、蓋茲基金會主席比爾蓋茲（Bill Gate...

習近平宣布：大陸2035年前 溫室氣體較峰值減排7至10%

大陸國家主席習近平24日在聯合國氣候變化峰會透過視訊發表致詞，他宣布到2035年，大陸全經濟範圍溫室氣體淨排放量比峰值下...

與李強在紐約會面 比爾蓋茲：美中是當今世界最重要的雙邊關係

赴紐約出席聯合國大會一般性辯論及相關活動的大陸國務院總理李強，當地時間24日在紐約會見美國蓋茲基金會（Gates Fou...

新聞眼／重啟旅遊關鍵窗口 兩岸不應再錯過

大陸團客來台議題，今年初陸方宣布之後，因為「小兩會」而受阻長達八個月，近日陸方向我方業者釋出「只要不牽扯政治」就願意談，...

小兩會成員不期而遇 陸鬆口：兩岸旅遊不扯政治就能談

大陸今年初宣布將開放上海、福建團客來台，而我方則提出希望「小兩會」先溝通，在雙方立場僵持許久之後，近日傳出突破性進展。日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。