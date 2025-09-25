陸總理李強會見歐委會主席 籲「從大處著眼」尋求利益契合點

當地時間24日，大陸國務院總理李強在紐約會見歐盟執委會主席范德賴恩。李強呼籲歐方「堅持求同存異，從大處著眼，尋求利益契合點」，並履行維持貿易和投資市場開放的承諾。范德賴恩則說，歐方願同中方透過對話協商妥善解決分歧，在貿易投資、環境保護等領域取得新的合作成果。

新華社報導，李強提到，今年是中歐建交50周年，今年7月在北京舉行的中歐領導人峰會，就進一步發展中歐關係達成重要共識，中方願同歐方一貫落實雙方共識，加強團結協作，推動中歐關係健康穩定發展。

李強說，希望歐方同中方一道拿出實際行動增進互信，「堅持求同存異，從大處著眼，尋求利益契合點，找到最大公約數，推動中歐合作不斷深化發展」。並指「希望歐方履行維持貿易和投資市場開放的承諾，堅持公平競爭和世貿組織規則，避免將經貿問題泛政治化、泛安全化」。

李強表示，當前國際情勢發生新的複雜變化，不穩定不確定因素仍在增加。中歐作為世界重要兩極，應展現責任擔當，堅持戰略自主，堅守公平正義，在全球性事務中發揮更有建設性的作用，更好維護中歐和國際社會的共同利益，做世界的穩定性、確定性力量。

據報導，范德賴恩表示，作為世界兩大主要經濟體，歐中加強對話、增進理解、深化互信對雙方和全球發展具有重要意義。歐方願同中方積極落實今年中歐領導人會晤共識，透過對話協商妥善解決分歧，在貿易投資、環境保護、發展援助等領域取得新的合作成果。

范德賴恩提到，歐方高度讚賞中方在應對氣候變遷方面所發揮的示範作用，願同中方深化氣變領域合作，促進各自綠色轉型，共同推動全球永續發展。

據歐委會網站，范德賴恩在會晤後發布聲明提到，歐洲對出口管制、市場准入和產能過剩的擔憂眾所周知，她讚賞中方願意本著相互理解的精神與歐方接觸。雙方也談及俄烏戰爭，她呼籲中方利用其影響力幫助結束這場殺戮，並鼓勵俄羅斯坐上談判桌。