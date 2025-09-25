快訊

在紐約會見比爾蓋茲 陸總理李強：中美應持續緊密合作

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
正在美國紐約出席聯合國大會的大陸國務總理李強（右），在當地時間24日會見了微軟創辦人、蓋茲基金會主席比爾蓋茲（Bill Gates）。（新華社）
正在美國紐約出席聯合國大會的大陸國務總理李強，當地時間24日會見了微軟創辦人、蓋茲基金會主席比爾蓋茲（Bill Gates）。李強表示，當前全球挑戰層出不窮，中美應持續緊密合作，加強並改善全球治理。比爾蓋茲則說，願為推動中美加強溝通合作作出積極努力。

新華社報導，李強對蓋茲及基金會長期致力於全球減貧、衛生、發展及公益慈善事業表示讚賞。

李強表示，近年來，大陸衛生健康事業取得巨大成就，建成了全球規模最大的疾控體系和醫療服務體系，並積極參與全球發展合作。中方願同基金會建立更緊密的合作關係，在全球健康領域全鏈條開展更多合作項目，積極面向開發中國家開展三方、多方合作。

他並指，希望蓋茲基金會持續加強與大陸相關部門與地方的合作，用好北京全球健康藥物研發中心、上海全球健康與發展卓越中心等平台，落實好相關合作計畫。

李強表示，中美關係維持健康穩定發展，不僅造福兩國，也惠及世界。當前全球挑戰層出不窮，中美應持續緊密合作，加強並改善全球治理，共促進世界穩定發展繁榮。「期待蓋茲及基金會發揮自身作用，推動中美交流合作不斷深化，取得更多務實成果」。

據報導，比爾蓋茲表示，大陸近年來在科技創新、人工智慧、醫療衛生、減貧等領域的發展成就舉世矚目。基金會期待進一步加強對華關係，在全球健康領域特別是面向開發中國家進行更多實質合作，共促全球發展事業。

比爾蓋茲說，美中關係是當今世界最重要的一組雙邊關係，自己與基金會願為推動兩國加強溝通合作、攜手應對全球性挑戰作出積極努力。

比爾蓋茲上一次到訪大陸是在2023年，當時他暌違4年到訪，獲大陸國家主席習近平接見，習近平稱他為「朋友」。蓋茲基金會當時承諾，未來5年向北京全球健康藥物研發中心提供5,000萬美元捐贈，用於支持治療結核病和瘧疾等傳染病的藥物研發，北京市政府承諾提供同等規模的資金支持。

據大陸外交部此前宣布，李強於9月22日至26日赴紐約出席第80屆聯合國大會一般辯論。期間也將出席中方主辦的全球發展倡議高階會議等活動，並與聯合國秘書長及相關國家領導人舉行會晤。

美中關係 李強 比爾蓋茲

