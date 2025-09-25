快訊

與李強在紐約會面 比爾蓋茲：美中是當今世界最重要的雙邊關係

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
大陸國務院總理李強（右）當地時間24日在紐約會見美國蓋茲基金會主席比爾·蓋茲。（新華社）
大陸國務院總理李強（右）當地時間24日在紐約會見美國蓋茲基金會主席比爾·蓋茲。（新華社）

赴紐約出席聯合國大會一般性辯論及相關活動的大陸國務院總理李強，當地時間24日在紐約會見美國蓋茲基金會（Gates Foundation）主席比爾‧蓋茲（Bill Gates）。蓋茲表示，基金會期待進一步加強對華關係，在全球健康領域，特別是面向發展中國家開展更多實質性合作。

李強在當地時間24日也在紐約跟歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）會面。

據新華網25日報導，李強對蓋茲及基金會長期致力於全球減貧、衛生、發展及公益慈善事業表示贊賞。李強表示，近年來，中國衛生健康事業取得巨大成就，建成了世界上規模最大的疾控體系和醫療服務體系，並積極參與全球發展合作。

李強也表示，中方願同基金會建立更加緊密的合作關係，在全球健康領域全鏈條開展更多合作項目，積極面向發展中國家開展三方、多方合作，更好惠及當地民眾，為全球發展事業作出更大貢獻。

他表示，希望基金會繼續加強同中國有關部門與地方的合作，並善加利用北京全球健康藥物研發中心、上海全球健康與發展卓越中心等平台，落實合作項目。

李強也稱，中美關係保持健康穩定發展，不僅造福兩國，而且惠及世界。「當前全球性挑戰層出不窮，中美應繼續緊密合作，加強和完善全球治理，共促世界穩定發展繁榮。」他稱，期待蓋茲及基金會發揮自身作用，推動中美交流合作不斷深化，取得更多務實成果。

蓋茲表示，中國近年來在科技創新、人工智能、醫療衛生、減貧等領域取得的發展成就舉世矚目。基金會期待進一步加強對華關係，在全球健康領域，特別是面向發展中國家開展更多實質性合作，共促全球發展事業。

蓋茲也強調，美中關係是當今世界最重要的一組雙邊關係，基金會及他自己本人願為推動兩國加強溝通合作、攜手應對全球性挑戰作出積極努力。

李強 中美關係 范德賴恩 比爾蓋茲

