習近平宣布：大陸2035年前 溫室氣體較峰值減排7至10%

大陸國家主席習近平24日在聯合國氣候變化峰會透過視訊發表致詞，他宣布到2035年，大陸全經濟範圍溫室氣體淨排放量比峰值下降7%至10%，並強調這是大陸對照《巴黎協定》要求、體現最大努力所訂定的目標，為完成需要「中國自身付出艱苦努力，也需要有利和開放的國際環境」。

新華社報導，習近平在致詞時表示，今年是「巴黎協定」10周年，也是提交新一輪國家自主貢獻的重要節點。他接著宣布，到2035年，大陸全經濟範圍溫室氣體淨排放量比峰值下降7%至10%，力爭做得更好。

習近平還宣布，非化石能源消費占能源消費總量的比重達到30%以上，風電和太陽能發電總裝機容量達到2020年的6倍以上、力爭達到36億千瓦，森林蓄積量達到240億立方公尺以上，新能源汽車成為新銷售車輛的主流，全國碳排放權交易市場覆蓋主要高排放行業，氣候適應型社會基本建成。

習近平指出，這是大陸對照《巴黎協定》要求、體現最大努力制定的目標，並說「完成這一目標，需要中國自身付出艱苦努力，也需要有利和開放的國際環境。我們有決心、有信心兌現承諾。」

法新社指出，這是大陸首次在中短期內提出明確的減排數字。儘管習近平提到，大陸的溫室氣體排放峰值尚未確定，但可能在今年就會出現。此前，北京的承諾是力爭在2030年前實現碳排放達峰（達到最高值後下降），並在2060年前實現碳中和。

報導指出，7%至10%的減排幅度，雖遠低於專家認為應對全球變暖所需的力度，但這一表態顯示北京願意繼續在國際舞台上維護並參與氣候多邊合作。

習近平還表示，綠色低碳轉型是時代潮流，並以不點名方式表示，儘管「個別國家」逆流而動，但國際社會應把握正確方向，堅持信心不動搖、行動不停止、力度不減弱，推動制定和實施國家自主貢獻，為全球氣候治理合作注入更多正能量。

美國總統川普再次入主白宮以來，已宣布美國再退出《巴黎協定》。川普23日在聯合國大會發表講話時，指氣候變化是一場騙局，並批評歐盟成員國和大陸欣然採納可再生能源技術。

習近平提到，要堅持公平公正，充分尊重發展中國家的發展權，透過全球綠色轉型縮小而不是擴大南北差距。各國應堅持共同但有區別的責任原則，「已開發國家應當落實率先減排義務，給開發中國家更多資金和技術支援」。

習近平並指，要加強綠色技術和產業國際協作，努力彌補綠色產能缺口，確保優質綠色產品在全球自由流通，讓綠色發展真正惠及世界每個地方。