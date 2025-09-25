新聞眼／重啟旅遊關鍵窗口 兩岸不應再錯過

大陸團客來台議題，今年初陸方宣布之後，因為「小兩會」而受阻長達八個月，近日陸方向我方業者釋出「只要不牽扯政治」就願意談，不只是最新的突破，也可能是大陸團客恢復來台的關鍵窗口。

大陸地區旅客直接來台灣本島旅遊，意義絕對不僅是觀光，更是兩岸降低高度對立、以「交流取代圍堵」的重要指標，可惜這兩年來，兩岸雙方已多次擦身而過。

疫後兩岸官方都有各自宣布恢復陸客來台觀光的計畫但始終沒有完成對接。前年八月我方公布恢復兩岸觀光規畫，並開放第三地陸客來台。去年八、九月陸方分別恢復福建旅客到馬祖、金門。去年第三地陸客觀光與福建赴金馬旅客達十六萬人次，但大陸團客來台本島遊遲遲無法突破。我方迄今也未完全解除赴陸「禁團令」。期間大陸還曾多次喊話恢復兩岸海上客運直航。

「小兩會」原定去年底要在大陸開展談判，但最後一刻由我方喊卡，而今年初大陸宣布將恢復兩省市團客來台，陸委會表示歡迎之餘，仍喊話循小兩會溝通，不過大陸表示這「不是恢復兩岸旅遊的先決條件」，但亦不反對兩岸旅遊恢復後，小兩會聯繫溝通。

由於雙方各自有堅持，就連「踩線團」都受阻無法來台。

在陸委會喊話「中共不應繼續阻擋陸生陸客來台」後，海南島的這場活動上，大陸顯然透過旅遊業者，向我方釋出恢復兩岸旅遊更為積極的訊號。當前兩岸沒有重要政治議程可能干擾，美國與大陸也正在密集互動，兩岸是否能抓住這個關鍵窗口，值得期待，因為沒有人知道，錯過之後下一次還要等多久？