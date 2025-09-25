聽新聞
國台辦：閩滬團客赴台政策仍有效 阻礙在民進黨

聯合報／ 記者陳政錄陳宥菘／北京—台北連線報導
大陸國台辦發言人陳斌華。記者陳政錄／攝影
在我方陸委會上周公開拋出希望大陸盡速回復我方的邀請，透過「小兩會」進行觀光議題的協商後，大陸國台辦發言人陳斌華昨日重申，大陸推動兩岸旅遊交流合作的誠意沒有變，今年年初宣布恢復福建、上海居民赴島內（指台灣）團隊遊（指團客）的政策仍然有效，並指出兩岸旅遊問題的癥結和障礙，在於民進黨政府干擾。

陳斌華昨日回應陸委會的喊話指出，我們推動兩岸旅遊交流合作的誠意沒有變，今年年初宣布恢復福建、上海居民赴台灣團隊遊的政策仍然有效。他點名指民進黨政府「刻意歪曲兩岸旅遊行業民間組織的實際功能，企圖將雙方接觸政治化，並作為恢復大陸居民赴台旅遊的前提，充分說明兩岸旅遊問題的癥結和障礙在於民進黨當局干擾阻撓」。

陸委會昨晚則就此重申，陸客來台觀光，受疫情影響已中斷多年，我方建議由觀光「小兩會」先就旅遊安全、品質、穩定性、公平性等事項進行溝通，避免過去陸客來台觀光發生的亂象，並有助於政策順利執行。我方台旅會已於今年二月聯繫陸方海旅會表達溝通的意願和項目，希望陸方海旅會盡速回復。

此外，近日首屆海峽兩岸（湖南）旅遊高質量發展大會召開，赴陸參會的台灣旅遊業者希望我政府解除禁團令。陳斌華對此說法表示讚賞。他並強調，「我們一貫明確支持包括旅遊業在內的兩岸各領域展開交流合作」。

至於陸生赴台就學，陳斌華說陸方已多次說明，「民進黨當局對兩岸教育交流合作不斷阻撓設限，無視台灣教育界和青年學生參與兩岸交流的意願，對大陸學生赴台就讀人為設限，對在台陸生設置不合理限制、給予不公平對待」。他反問，這些怎麼能讓大陸學生願意赴台就讀、他們的家長能安心讓孩子赴台就讀？「奉勸民進黨當局，盡快停止政治操弄，切實保障在台陸生權益，才是解決相關問題的正道」。

