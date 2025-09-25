聽新聞
0:00 / 0:00

小兩會成員不期而遇 陸鬆口：兩岸旅遊不扯政治就能談

聯合報／ 記者廖士鋒／台北報導
大陸文旅部今年初宣布，開放上海及福建陸客來台團體遊，不過我政府未放行踩線團，主張先透過兩岸觀光小兩會協商。圖為步行於桃機二航廈入境長廊的旅客。圖／聯合報系資料照片
大陸文旅部今年初宣布，開放上海及福建陸客來台團體遊，不過我政府未放行踩線團，主張先透過兩岸觀光小兩會協商。圖為步行於桃機二航廈入境長廊的旅客。圖／聯合報系資料照片

大陸今年初宣布將開放上海福建團客來台，而我方則提出希望「小兩會」先溝通，在雙方立場僵持許久之後，近日傳出突破性進展。日前在大陸一場活動上，小兩會人員「不期而遇」，陸方並向我方業者釋出「只要不牽扯政治」就願意談的訊號。

中華民國旅行商業同業公會全聯會理事長吳盈良向本報透露，我方當然希望兩岸旅遊交流由「小兩會」（海旅會、台旅會）坐下來談。但大陸文旅部也重申「只要不牽扯政治，針對開放兩岸人民旅遊的項目，經由小兩會他們都樂意談」。

大陸文旅部官網近日披露由陸方的海旅會主辦的「情繫瓊台」活動，吳盈良說自己剛赴陸參加完先回台，他表示，在這個活動當中，雙方（海旅會、台旅會）的見面「不期而遇」。但氣氛非常融洽。

據了解，這場活動大陸文旅部由國際交流合作局（港澳台辦）副局長孔倫參加，他也身兼海旅會祕書長。

吳盈良並進一步說明陸方的立場是，只要是台灣不要用政治談，雙方用交流來談，他們都願意談。他還表示，旅遊業界基本上都希望兩岸旅遊交流盡快恢復，「不僅對旅行社，對所有民生產業其實都是好事」，且兩岸若能通過旅遊交流減少紛爭，對民眾的心態上也是好的。

熟悉兩岸事務的官員表示，二月初由台旅會交給海旅會的信，對岸連回信都沒有。對於陸方這次的訊號，這名官員表示，「還在觀察，因為他說法也不太穩定，只是表達意向」。

但官員強調，觀光小兩會是兩岸很難得在彼此地方都有駐點（的單位），若依過去既有溝通聯繫機制，應積極回應，還是希望坐下來談，就旅遊安全、品質、穩定性、公平性等議題與雙方關切議題溝通協商，才能有序推動。而陸方希望不要牽扯政治、只談旅遊，官員也強調「觀光小兩會當初設立的目的也是這樣」，我方也在期待。

國旅 福建 上海 旅行社 兩岸關係

延伸閱讀

財政部加徵反傾銷稅！百威、雪山、可樂娜等啤酒將漲價

美促台參與技術工作 外交部籲ICAO拒絕大陸政治壓力

新型工業化 陸助台資參與

玉猴獎「十大最具商業價值文旅IP」 三星堆．榮耀覺醒3度獲獎

相關新聞

國台辦稱中華民國台灣不存在 陸委會：ROC、PRC互不隸屬

陸委會主委邱垂正日前在訪美期間，喊話北京應正視中華民國台灣存在的客觀事實，大陸國台辦24日反嗆稱中華民國台灣根本不存在。...

國台辦稱推動兩岸旅遊誠意不變 陸委會籲陸方海旅會儘速回覆

針對國台辦發言人陳斌華24日表示，大陸推動兩岸旅遊交流合作的誠意沒有變，今年年初宣布的恢復福建、上海居民赴台灣團隊遊的政...

陸核聚變國家隊 中國聚變將在上海新建人造太陽「環流四號」

有核聚變國家隊稱號的中國聚變能源有限公司24日首次公開亮相，展示其技術路線及業務布局，該公司將在上海新建一個聚變實驗裝置...

新聞眼／重啟旅遊關鍵窗口 兩岸不應再錯過

大陸團客來台議題，今年初陸方宣布之後，因為「小兩會」而受阻長達八個月，近日陸方向我方業者釋出「只要不牽扯政治」就願意談，...

李強：陸不再尋求WTO特殊和差別待遇

大陸總理李強廿三日宣布，大陸在世界貿易組織（ＷＴＯ）當前和未來談判中將不尋求新的特殊和差別待遇。大陸商務部則強調，其開發...

小兩會成員不期而遇 陸鬆口：兩岸旅遊不扯政治就能談

大陸今年初宣布將開放上海、福建團客來台，而我方則提出希望「小兩會」先溝通，在雙方立場僵持許久之後，近日傳出突破性進展。日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。