小兩會成員不期而遇 陸鬆口：兩岸旅遊不扯政治就能談

大陸今年初宣布將開放上海、福建團客來台，而我方則提出希望「小兩會」先溝通，在雙方立場僵持許久之後，近日傳出突破性進展。日前在大陸一場活動上，小兩會人員「不期而遇」，陸方並向我方業者釋出「只要不牽扯政治」就願意談的訊號。

中華民國旅行商業同業公會全聯會理事長吳盈良向本報透露，我方當然希望兩岸旅遊交流由「小兩會」（海旅會、台旅會）坐下來談。但大陸文旅部也重申「只要不牽扯政治，針對開放兩岸人民旅遊的項目，經由小兩會他們都樂意談」。

大陸文旅部官網近日披露由陸方的海旅會主辦的「情繫瓊台」活動，吳盈良說自己剛赴陸參加完先回台，他表示，在這個活動當中，雙方（海旅會、台旅會）的見面「不期而遇」。但氣氛非常融洽。

據了解，這場活動大陸文旅部由國際交流合作局（港澳台辦）副局長孔倫參加，他也身兼海旅會祕書長。

吳盈良並進一步說明陸方的立場是，只要是台灣不要用政治談，雙方用交流來談，他們都願意談。他還表示，旅遊業界基本上都希望兩岸旅遊交流盡快恢復，「不僅對旅行社，對所有民生產業其實都是好事」，且兩岸若能通過旅遊交流減少紛爭，對民眾的心態上也是好的。

熟悉兩岸事務的官員表示，二月初由台旅會交給海旅會的信，對岸連回信都沒有。對於陸方這次的訊號，這名官員表示，「還在觀察，因為他說法也不太穩定，只是表達意向」。

但官員強調，觀光小兩會是兩岸很難得在彼此地方都有駐點（的單位），若依過去既有溝通聯繫機制，應積極回應，還是希望坐下來談，就旅遊安全、品質、穩定性、公平性等議題與雙方關切議題溝通協商，才能有序推動。而陸方希望不要牽扯政治、只談旅遊，官員也強調「觀光小兩會當初設立的目的也是這樣」，我方也在期待。