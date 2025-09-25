李強：陸不再尋求WTO特殊和差別待遇

大陸總理李強廿三日宣布，大陸在世界貿易組織（ＷＴＯ）當前和未來談判中將不尋求新的特殊和差別待遇。大陸商務部則強調，其開發中國家的地位和身分沒有改變。

李強係在聯合國總部出席大陸主辦的「全球發展倡議高級別會議」時做出上述宣示。他強調，大陸「作為負責任的發展中大國，在世貿組織當前和未來談判中將不尋求新的特殊和差別待遇」。大陸外交部發言人郭嘉昆說，這是落實全球發展倡議、全球治理倡議的重要行動。

ＷＴＯ中的特殊和差別待遇（ＳＤＴ）是給予開發中國家、最低度開發國家成員的特別條款，得以享有更長的實施調適期、某項措施的豁免或者降稅的幅度得低於已開發國家等。路透指出，美國過去長期點名大陸已是世界第二大經濟體，不應繼續主張ＳＤＴ，大陸此番宣布，將消除了一項長期與美國之間的爭議點，這也曾是雙方推動ＷＴＯ改革的障礙之一。

大陸商務部國際貿易談判代表李成鋼昨指出，大陸仍然是世界上最大的發展中國家，其發展中國家的地位和身分沒有改變。大陸始終是「全球南方」的一員，永遠和發展中國家站在一起。大陸將一如既往維護多邊貿易體制，全面深入參與世貿組織改革和國際經貿規則調整。大陸商務部世貿司司長韓勇表示，此舉將有力支持ＷＴＯ改革，特別是為推動多邊談判帶來強勁動力。

中華經濟研究院ＷＴＯ及ＲＴＡ中心副研究員徐遵慈向本報分析，大陸本就沒有因為是開發中國家享有太多優惠，加上當前ＷＴＯ多邊談判陷入停滯，這次宣布的「實質」影響不大，但展現願意肩負經濟大國身分，同時與美國對等關稅對全球最貧窮國家仍給予高稅率的做法形成對比，也是對爭取成為高標準自貿協定ＣＰＴＰＰ會員的回應。

中經院第一研究所助研究員王國臣也表示，大陸此舉象徵意義大於實質意義，與開發中國家地位相比，更重要的是「市場經濟地位」。他並分析，大陸首先是對歐美不願意承認他是「開發中國家」地位作出反應，其次是跟開發中國家，或「全球南方」國家修補關係，進而為南韓亞太經合會的川習會，或是川普明年三月訪陸營造氛圍。