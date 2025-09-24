陸商務部長王文濤：努力穩定中美經貿合作、維護陸企正當權益

繼大陸國務院總理李強在聯合國會議上，就參與WTO議題表態後，大陸商務部晚間發布訊息稱，商務部長王文濤於當地時間23日，在美國紐約召開的「部分在美中資企業圓桌會」上說，將努力穩定中美經貿合作，堅定維護中國大陸企業正當權益，為兩國企業互利合作營造良好環境。

據大陸商務部深夜發布，9月23日，王文濤在美國紐約召開部分在美中資企業圓桌會。

大陸商務部說，有金融、物流、跨境電商、石化、電信、軌道交通、汽車零部件、新能源、醫藥等領域的十多家在美中資企業及美國中國總商會負責人參加會議，介紹在美業務情況，並就維護企業利益、拓展務實合作等提出具體訴求和建議。

王文濤在圓桌會上表示，兩國元首戰略引領為中美經貿關係發展指明瞭原則和方向，前期雙方經過多輪經貿磋商達成了一系列重要共識成果，有力推動兩國經貿關係回穩。

他提到，在美中資企業克服困難，取得發展成績，殊為不易。當前全球貿易格局和規則正遭受單邊主義、保護主義的嚴重衝擊。希望企業把握形勢，積極應對，重視多元佈局和合規經營，在不確定性中尋求確定性，既要抱團出海，也要抱團取暖，通力協作，反對內卷外化。

王文濤還指出，大陸商務部高度重視中資企業在美發展，將按照中央決策部署，努力穩定中美經貿合作，堅定維護中國大陸企業正當權益，為兩國企業互利合作營造良好環境。

今天稍早，大陸官媒新華社報導稱，李強在紐約的聯合國會議上說，大陸在當前和未來的世界貿易組織談判中，不會尋求任何新的特殊和差別待遇；大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼也說，此舉彰顯中方以實際行動支持多邊貿易體制，但稱中國大陸開發中國家的地位和身份沒有改變。