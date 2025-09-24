快訊

陸商務部長王文濤：努力穩定中美經貿合作、維護陸企正當權益

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸商務部部長王文濤於當地時間23日，在美國紐約召開的「部分在美中資企業圓桌會」上表示，將努力穩定中美經貿合作，堅定維護中國大陸企業正當權益。圖／取自大陸國新辦網站
大陸商務部部長王文濤於當地時間23日，在美國紐約召開的「部分在美中資企業圓桌會」上表示，將努力穩定中美經貿合作，堅定維護中國大陸企業正當權益。圖／取自大陸國新辦網站

繼大陸國務院總理李強在聯合國會議上，就參與WTO議題表態後，大陸商務部晚間發布訊息稱，商務部長王文濤於當地時間23日，在美國紐約召開的「部分在美中資企業圓桌會」上說，將努力穩定中美經貿合作，堅定維護中國大陸企業正當權益，為兩國企業互利合作營造良好環境。

據大陸商務部深夜發布，9月23日，王文濤在美國紐約召開部分在美中資企業圓桌會。

大陸商務部說，有金融、物流、跨境電商、石化、電信、軌道交通、汽車零部件、新能源、醫藥等領域的十多家在美中資企業及美國中國總商會負責人參加會議，介紹在美業務情況，並就維護企業利益、拓展務實合作等提出具體訴求和建議。

王文濤在圓桌會上表示，兩國元首戰略引領為中美經貿關係發展指明瞭原則和方向，前期雙方經過多輪經貿磋商達成了一系列重要共識成果，有力推動兩國經貿關係回穩。

他提到，在美中資企業克服困難，取得發展成績，殊為不易。當前全球貿易格局和規則正遭受單邊主義、保護主義的嚴重衝擊。希望企業把握形勢，積極應對，重視多元佈局和合規經營，在不確定性中尋求確定性，既要抱團出海，也要抱團取暖，通力協作，反對內卷外化。

王文濤還指出，大陸商務部高度重視中資企業在美發展，將按照中央決策部署，努力穩定中美經貿合作，堅定維護中國大陸企業正當權益，為兩國企業互利合作營造良好環境。

今天稍早，大陸官媒新華社報導稱，李強在紐約的聯合國會議上說，大陸在當前和未來的世界貿易組織談判中，不會尋求任何新的特殊和差別待遇；大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼也說，此舉彰顯中方以實際行動支持多邊貿易體制，但稱中國大陸開發中國家的地位和身份沒有改變。

經貿 大陸商務部 美中

相關新聞

國台辦稱中華民國台灣不存在 陸委會：ROC、PRC互不隸屬

陸委會主委邱垂正日前在訪美期間，喊話北京應正視中華民國台灣存在的客觀事實，大陸國台辦24日反嗆稱中華民國台灣根本不存在。...

國台辦稱推動兩岸旅遊誠意不變 陸委會籲陸方海旅會儘速回覆

針對國台辦發言人陳斌華24日表示，大陸推動兩岸旅遊交流合作的誠意沒有變，今年年初宣布的恢復福建、上海居民赴台灣團隊遊的政...

陸核聚變國家隊 中國聚變將在上海新建人造太陽「環流四號」

有核聚變國家隊稱號的中國聚變能源有限公司24日首次公開亮相，展示其技術路線及業務布局，該公司將在上海新建一個聚變實驗裝置...

習近平：全力維護新疆社會穩定 築牢反恐維穩防線

中共總書記習近平今天在新疆說，要全力維護新疆社會大局穩定，堅持抓基層、強基礎、固根本，築牢反恐維穩的人民防線；推進中國宗...

陸商務部長王文濤：努力穩定中美經貿合作、維護陸企正當權益

繼大陸國務院總理李強在聯合國會議上，就參與WTO議題表態後，大陸商務部晚間發布訊息稱，商務部長王文濤於當地時間23日，在...

陸嗆中華民國台灣不存在 陸委會：ROC、PRC互不隸屬

陸委會主委邱垂正訪美期間喊話北京正視中華民國台灣存在的客觀事實，國台辦回稱「中華民國台灣根本不存在」；陸委會重申，中華民...

