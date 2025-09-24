國台辦稱推動兩岸旅遊誠意不變 陸委會籲陸方海旅會儘速回覆

快訊

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
針對國台辦24日表示，大陸推動兩岸旅遊交流合作的誠意沒有變，今年年初宣布的恢復福建、上海居民赴台灣團隊遊的政策仍然有效，陸委會晚間重申建議由觀光「小兩會」先磋商，並呼籲陸方海旅會盡速回覆。（記者廖士鋒/攝影）
針對國台辦發言人陳斌華24日表示，大陸推動兩岸旅遊交流合作的誠意沒有變，今年年初宣布的恢復福建、上海居民赴台灣團隊遊的政策仍然有效，陸委會晚間重申建議由觀光「小兩會」先磋商，並呼籲陸方海旅會盡速回覆。

陸委會上周呼籲陸方，恢復陸生來台就學以及盡快協商觀光事宜。大陸國台辦發言人陳斌華24日主持例行記者會，他就兩岸交流稱，大陸推動兩岸旅遊交流合作的誠意沒有變，今年年初宣布恢復福建、上海居民赴島內（指台灣）團隊遊（指團客）的政策仍然有效。他並指，兩岸旅遊問題的癥結和障礙，在於民進黨當局干擾阻撓。

陸委會晚間透過書面重申，有關陸客來台觀光，受疫情影響已中斷多年，我方建議由觀光「小兩會」先就旅遊安全、品質、穩定性、公平性等事項進行溝通，避免過去陸客來台觀光發生的亂象，並有助於政策順利執行。

陸委會並指，我方台旅會已於今年2月聯繫陸方海旅會表達溝通的意願和項目，呼籲海旅會盡速回覆。

另，台北市政府日前在雙城論壇召開前夕喊卡，陸委會強調審查僅花6個工作天，未延宕與阻撓，但大陸國台辦發言人陳斌華24日批評指「民進黨當局出於謀獨私利，千方百計阻撓破壞兩岸交流合作，不得人心」。

陸委會就此回應，政府已多次重申支持合於規範、對等尊嚴及不預設任何政治前提的兩岸健康有序交流。對於台北市政府申報赴陸參加「雙城論壇」，政府一直是站在積極協處的立場，包括人員赴陸及簽署合作備忘錄事宜，絕無延宕、阻撓。陸方的惡意批評，無助兩岸關係正向發展。

陸委會 發言人 國台辦

