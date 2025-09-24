國台辦稱中華民國台灣不存在 陸委會：ROC、PRC互不隸屬

快訊

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
大陸國台辦24日稱中華民國台灣根本不存在，陸委會晚間對此重申，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。（本報資料照片）
陸委會主委邱垂正日前在訪美期間，喊話北京應正視中華民國台灣存在的客觀事實，大陸國台辦24日反嗆稱中華民國台灣根本不存在。陸委會晚間對此重申，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。另外，針對國台辦批評我國防部新版「全民國防手冊」是販賣戰爭焦慮，陸委會則反批中共不放棄對台動武，才是兩岸緊張的主要根源。

邱垂正於美東時間9月12日在華府智庫「傳統基金會」發表專題演講時，喊話北京應正視中華民國台灣存在的客觀事實、放棄對台軍事脅迫與統戰滲透，選擇「平等、和睦、和平、對話、共贏」的方式處理兩岸關係。國台辦發言人陳斌華24日在例行記者會上反嗆中華民國台灣根本不存在，體現「一個中國原則」的「九二共識」是兩岸對話協商的政治基礎。

陸委會24日回應，總統賴清德表示，中華民國、中華民國台灣、台灣都是我們國家的名字，無論用哪個名字稱呼，我們都是獨立自主的國家。「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，我們有民選的國會、民選的總統，是一個主權在民的國家，這些都是客觀事實。

陸委會表示，台灣民意早已堅定反對中共當局抺煞我國家主權地位的「九二共識」之政治主張，依據該會民調，73.1%民眾不認同中共說要承認「九二共識」，兩岸同屬一個中國，雙方才能開展對話協商。

陸委會強調，政府已多次強調希望兩岸對等尊嚴、健康有序對話交流的承諾不變，呼籲北京當局認真理解我方釋出善意，與我政府透過不設前提的溝通對話，解決攸關兩岸人民福祉權益的議題。

此外，國台辦24日批評我方國防部推出的新版「全民國防手冊」，是「民進黨當局」頑固堅持台獨分裂立場，妄圖以武謀獨、倚外謀獨，意圖販賣戰爭焦慮、恐嚇裹挾台灣民眾，手段卑鄙，居心險惡。

陸委會回應，政府推出新版「全民國防手冊」是為了提供民眾對威脅認知及相關應變資訊等重要安全指引，提升自救互救保護能力及堅定防衛意志，以強化社會韌性。法國、瑞典、芬蘭、挪威、立陶宛等亦有推出民防手冊，指導民眾如何準備及度過危機，台灣推動的方向與國際民主國家一致。

陸委會反批中共不放棄對台動武，以大量軍機軍艦擾台，每天以實際行動恐嚇台灣民眾，「這是兩岸緊張及區域不安的主要根源」。強調政府將持續強化防衛能力及社會韌性，靠實力達到和平與維持現狀的目標。

