揚言攻台就捐款 大陸網紅社群帳號被禁止關注

中央社／ 台北24日電

經常發表出格言論的中國考研名師張雪峰，他的社群帳號下午同步被禁止關注。微博顯示因為違反法律法規。中共「九三閱兵」當天，張雪峰揚言若攻打台灣，他個人至少捐人民幣5000萬元（約新台幣1.25億元）。

綜合陸媒報導，9月24日下午，張雪峰的抖音、快手、微博、B站、小紅書等平台帳號被同步禁止新用戶關注，這些帳號加總的粉絲數超過5000萬。其中，微博顯示：「該用戶因違反法律法規或『微博社區公約』被禁止關注」。

不過張雪峰的關聯帳號未受影響，其直播小號如抖音的「張雪峰講升學規劃」及其公司「峰學蔚來」旗下帳號仍正常營運，部分帳號今天還在直播。這也顯示，他被禁止關注是個人問題而非商業問題。

張雪峰個人帳號為何被同步禁止關注，已經在中國社群引發熱議。據正在新聞報導，張雪峰僅向記者表示「禁止關注是帳號問題」，隨後便掛斷電話。

公開資料顯示，張雪峰畢業於鄭州大學，2016年6月憑藉「七分鐘解讀34所985高校」走紅網路。2021年，創立「峰學未來」，該公司目前擁有升學規劃指導、素質能力拓展、圖書研發策劃、實習就業、研學教育、直播電商等多個業務。

作為網紅名師，張雪峰的言行曾多次引發爭議，登上熱搜榜。

中共「九三閱兵」當天，張雪峰組織旗下教育公司數百名員工觀看直播後稱，中國有這些武器不是為了嚇唬別人，而是為了國家統一。

張雪峰還激動稱，祖國要統一的時候，槍聲打響那一天，他至少捐5000萬，公司帳上永遠有這個錢，整體最起碼捐一個億。

張雪峰撂話攻台就捐款億元的影片在中國熱傳，也在台灣引發側目與反感。他其後在直播中承認，曾被相關部門提醒注意相關言論的影響。

