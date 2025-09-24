陸嗆中華民國台灣不存在 陸委會：ROC、PRC互不隸屬

陸委會主委邱垂正訪美期間喊話北京正視中華民國台灣存在的客觀事實，國台辦回稱「中華民國台灣根本不存在」；陸委會重申，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。

邱垂正於美東時間12日在華府智庫傳統基金會（The Heritage Foundation）發表專題演講時提到，中國大陸應正視中華民國台灣存在的客觀事實，中共領導人應選擇「平等、和睦、和平、對話、共贏」的方式處理兩岸關係。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人陳斌華今天在例行記者會上指稱，「所謂中華民國台灣根本不存在，無論歷史、法理還是事實，都證明兩岸同屬一個中國、台灣是中國一部分」。

陳斌華重申，「體現一個中國原則的九二共識是兩岸對話協商的政治基礎」。

大陸委員會（陸委會）24日晚回應，總統賴清德表示，中華民國、中華民國台灣、台灣都是國家的名字，「無論用哪個名字稱呼，我們都是獨立自主的國家」。

陸委會強調，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，「我們有民選的國會、民選的總統，是一個主權在民的國家，這些都是客觀事實」。

陸委會指出，台灣民意反對中共抹煞國家主權地位的「九二共識」政治主張，不認同中共要求先承認「兩岸同屬一個中國」才能展開對話協商。政府對於兩岸對等尊嚴、健康有序對話交流的承諾不變，「呼籲北京當局認真理解我方釋出善意，與我政府透過不設前提的溝通對話，解決攸關兩岸人民福祉權益的議題」。