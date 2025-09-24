中國不再尋求WTO特殊待遇 美中角力及影響一次看

中國今日宣布，在世界貿易組織（WTO）談判中不再尋求新的特殊和差別待遇（SDT）。學者分析，目前WTO已名存實亡，加上美國不認為應給予中國SDT，中國某種程度上妥協，也可能成為美中貿易談判的籌碼，或為川習會鋪路。

中國國務院總理李強23日在聯合國的會議上表示，中國在當前和未來的世界貿易組織談判中，不會尋求任何新的特殊和差別待遇。中國商務部24日也宣布，中方在世貿組織當前和未來談判中，不尋求新的特殊和差別待遇，此舉彰顯了中方以實際行動支持多邊貿易體制的堅定立場和大國擔當。但強調「中國仍是開發中國家」。

回顧過往，中國在2001年11月10日正式加入世界貿易組織，開啟中國「世界工廠」之路，20餘年間經濟飛速成長。

英國廣播公司（BBC）中文網在2021年報導中提到，中國加入世貿組織的20年來，中國GDP增長了8倍，成為全球第二大經濟體，占世界經濟比重從2001年的4%增至2020年的17.4%，中國的貨物出口增長了7倍多，成為第一大貨物貿易國，利用外資穩居開發中國家首位。

然而在美國總統川普（Donald Trump）第一任期內，曾多次要求改革世貿組織的運作方式，希望消除部分會員的「不公平優勢」，更揚言要取消承認中國與其他相對富有國家在世貿組織的「開發中國家」地位。

川普認為，中國以開發中國家取得的彈性空間優於名列已開發國家的美國，中國作為一個有錢且快速成長的國家，並未如美國一般盡到應盡義務。

美國還指責中國沒有完全履行加入WTO時的承諾。美國貿易代表署（USTR）2022年報告中指出，中國的國家導向、非市場經濟與貿易方式未減反增，嚴重損害美國企業與勞工。中國長期無視並規避世貿組織規則，為實現其產業政策目標，採取不公平、非市場與扭曲的貿易政策，並企圖阻擾世貿組織監督機制。

世界貿易組織目前對於已開發國家及開發中國家是由成員國自行認定。根據規定，開發中國家可享有特殊和差別待遇。

香港中文大學經濟學系副教授莊太量接受中央社電話訪問表示，中國在世貿獲得特殊和差別待遇下，可以補貼出口產品，向出口目的國爭取更低的關稅，以及對進口中國的產品徵收較高的關稅。

莊太量表示，世貿組織已名存實亡，如美國宣布向全球徵收對等關稅，中國即使在世貿獲得SDT也不會獲豁免。中國可能認為繼續在世貿爭取任何待遇也沒意思，而且美國一直認為不應給予中國SDT，所以中國不再尋求獲得SDT，某種程度上作出妥協，也可能成為未來美中貿易談判的籌碼。

莊太量認為，中國此時宣布不尋求獲得SDT，也可能是為川習會鋪路。

中國商務部今日稱，中國以開發中國家身分加入世貿組織，但在談判中承擔力所能及的義務，最終享受到的特殊與差別待遇少於一般開發中國家。例如在農業方面，中國的農產品平均關稅到2010年降稅義務履行完畢時降至15.2%，約為世界農產品平均關稅水準的1/4，遠低於開發中國家56%和已開發國家39%的平均關稅。

中國商務部世貿司司長韓勇今日在記者會表示，中國不尋求新的特殊和差別待遇，將給全球經貿合作帶來新機遇、新動力，包括支持世貿組織改革、提振各方對多邊貿易體制的信心、以及實現世貿組織推動實現全球發展的初衷。

莊太量則分析，中國不尋求任何新的特殊和差別待遇後，有3方面影響，一是要放棄所有優惠待遇；二是不能為了保護國內行業而向已開發國家設定較高的關稅，中國可能因而要減低關稅，這不只涉及美國，而是涉及所有進口產品到中國的國家；三是中國對行業的補貼可能愈來愈少。

莊太量表示，相信這對中國出口影響不太大，因為需要中國補貼的行業如電動車及太陽能已獲得補貼，而且當出口產品獲中國政府補貼，外國也會有應對措施；其他國家也不會因為中國沒有了SDT就加徵關稅。

對於中國強調其開發中國家的地位和身分沒有改變，莊太量表示，中國是要向全世界說明其開發中國家的身分，因為這身分不只涉及貿易，還涉及其他議題。目前中國人均GDP約1.3至1.4萬美元，未達已開發國家水準。

莊太量表示，相信暫時不會有其他國家仿效中國做法，即使人口大國印度，其經濟狀況未足以放棄SDT。