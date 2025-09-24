台灣管制晶片出口南非 中國稱無實質影響

南非降等台灣辦事處，經濟部以限制積體電路、晶片、記憶體等47項貨品出口反制。中國外交部今天表示，「台灣當局」有關舉措不會對南非相關產業產生實質影響，願與南非擴大包括晶片在內的各領域合作。

據北京日報今天報導，中國外交部今天舉行例行記者會，發言人郭嘉昆稱，「台灣當局」大搞政治操弄，蓄意干擾破壞全球晶片產供鏈穩定，妄圖以晶片武器化對抗國際社會「一個中國原則」共識。

郭嘉昆說，據南非海關統計，2024年，中國大陸向南非出口晶片是台灣對南非晶片貿易量的3倍。「台灣當局」有關舉措不會對南非相關產業產生實質影響。

郭嘉昆表示，中方讚賞南非政府堅決推進台在南非機構遷址進程，願與南非擴大包括晶片在內的各領域合作，推動中南新時代全方位戰略夥伴關係取得更大進展。

南非外交部7月21日片面公告將台灣2駐處更名及降等。經濟部9月23日預告修正「自由貿易港區事業輸往國外應經核准之貨品」、「暫停特定國家或地區或特定貨品之輸出入或採取其他必要措施」，輸往南非的CCC8541.10.10.00-6「二極體晶粒及晶圓，光敏二極體或發光二極體除外」等47項貨品，應先經過經濟部核准，目前正在60天預告期，預計11月下旬正式實施。

南非政府自去年10月起兩度致函要求台灣駐處遷離首都普利托利亞，雙方磋商之際，南非外交部官網不僅將台灣代表處名稱改為台北商務辦事處，歸類在「國際組織」之下，且將駐處地址改列約翰尼斯堡；今年7月21日又以政府公報發布公告，將2駐處改名為駐約翰尼斯堡台北商務辦事處及駐開普敦台北商務辦事處。

經濟部說明，南非政府自去年迫台灣遷處以來，屢次不顧台灣呼籲，配合中國對台施壓、更名、降級，及緩發簽證等相關作為，已對國家安全及公共安全的保障構成危害，且對台灣經濟貿易正常發展有不利影響或不利影響的疑慮，因此公告部分貨品輸往南非應事先經經濟部核准，在危害消失前，暫停核發許可。