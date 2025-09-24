中加總理會面 均稱對話解決經貿問題

快訊

中央社／ 台北24日電
中國國務院總理李強。圖／新華社
中國國務院總理李強今天在紐約會見加拿大總理卡尼，雙方均表示願透過對話協商解決彼此關切的貿易問題，並加強各層級交流與合作。

新華社報導，當地時間9月23日，李強在紐約會見卡尼（Mark Carney）。

李強表示，中方願採取更多積極務實行動，推動中加關係進一步改善，穩步邁入健康、穩定、可持續發展軌道。希望加方「樹立正確對華認知」，相互尊重彼此核心利益和重大關切，打牢兩國關係與合作發展的政治基礎。

他說，中方支持兩國政府部門、政黨、立法機構、地方、民間、青年等加強交往，透過對話交流逐步增進了解、累積互信。中國長期是加拿大第二大交易夥伴，今年以來兩國貿易規模較快增長。中方願與加方把這一良好勢頭繼續保持好、發展好，「通過對話協商解決彼此經貿關切」。希望加方為赴加中國企業提供公平、非歧視的營商環境。

李強還說，當前國際形勢出現不少新變化，單邊主義、保護主義甚囂塵上，「各種貿易限制性措施不斷增多」，國際社會應當加強團結，攜手應對風險挑戰。中方願與加方加強溝通協調，共同推進經濟全球化和自由貿易，支持世貿組織改革發展，推動構建開放型世界經濟，更好維護國際社會共同利益。

卡尼會後在X平台發文說，今天與李強進行了一次深入的會談。雙方探討了加中關係的機遇，並重點討論了油菜籽和海鮮等關鍵產品的貿易問題。「我們正在建立建設性、務實的對話，為兩國創造更多確定性和繁榮。」

據新華社報導，卡尼在會中表示，今年是加中建交55週年，「加方堅定奉行一個中國政策」，期待與中方加強各層級對話交流，促進貿易、能源、農業、製造業、金融、衛生、旅遊等領域務實合作，擴大人文交流，深化人民友誼，推動加中戰略夥伴關係發展並提升至新的水準。加方願與中方密切多邊溝通協作，維護世貿組織規則和多邊貿易體系，攜手應對氣候變化等全球性挑戰。

加拿大去年8月跟進美國，對自中國進口的電動汽車加徵100%關稅，並對自中國進口的鋼鋁製品正式加徵25%關稅。為報復加拿大，中國今年相繼對自加拿大進口的豌豆、菜子油、油渣餅加徵100%關稅；對水產品、豬肉加徵25%關稅。

中國商務部8月12日又公告對加拿大進口豌豆澱粉發起反傾銷調查，並對加拿大進口油菜籽、鹵化丁基橡膠（Halogenated Butyl Rubber）實施臨時反傾銷措施，徵收高額保證金。

據加媒報導，加拿大油菜籽出口成本飆升，迅速失去中國市場，4萬名油菜籽種植戶人均損失數萬美元。

不過，中國商務部5日公告，延長對從加拿大進口油菜籽反傾銷調查半年，加方視此舉為雙方化解貿易緊張關係留出更多時間。

加拿大 關係 李強

