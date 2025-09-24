促台港交流 邱垂正：歡迎香港文化人來台發展

快訊

中央社／ 台北24日電
陸委會主委邱垂正。（聯合報系記者陳熙文／攝影）
台港經濟文化合作策進會（策進會）轄下文化合作委員會（文合會）召開首次委員會議，大陸委員會（陸委會）主委邱垂正於會上表示，政府歡迎、樂見香港文化人來到台灣發展。

策進會24日透過新聞稿表示，文合會第15屆委員於8月完成聘任，22日召開首次委員會議。

邱垂正於會上表示，文化創作需要自由的滋養，政府歡迎、樂見香港文化人來到台灣發展，持續創作、發光發熱，展現真正的生命力與創造力，也希望透過策進會平台，促進台港文化專業人士的互動與合作。

文合會召集人丁曉菁指出，台灣具有豐厚文化底蘊，香港則是亞洲較早國際化的城市，兩地若能深化交流，有助於文化內涵的擴展與彼此理解。延續既有的成果及基礎，今年將再辦理台港文化主題的交流活動、論壇活動。

丁曉菁鼓勵香港文化工作者來台發展。

文合會近年持續推動台港文化交流，包括製播Podcast節目「我城與我們－港情港事」、籌組香港藝文與藝術文化交流團赴港等。今年初在台北國際書展與唐山書店合作設置「夯看Hong Kong」專區，辦理逾20場台港文化講座，獲得熱烈迴響。

香港 策進會 邱垂正

