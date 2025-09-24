快訊

習近平參觀新疆維吾爾自治區70周年成就展 王滬寧、蔡奇陪同

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸國家主席習近平24日上午參觀新疆維吾爾自治區成立70周年主題成就展。（新華社）
大陸國家主席習近平24日上午參觀新疆維吾爾自治區成立70周年主題成就展。他23日率領中央代表團赴新疆，預計25日上午出席新疆維吾爾自治區成立70周年的慶祝活動，是中共建政以來的首次。8月底時，習近平也率中央代表團赴拉薩出席西藏自治區成立60周年慶祝活動。

據新華社，看完該展後，習近平表示，新疆70年的滄桑巨變，是中華民族偉大復興歷史進程的一個生動縮影。「實踐證明，我們黨確立的民族區域自治制度是完全正確的，新時代黨的治疆方略是科學有效的，必須長期堅持，不斷結合新的實際抓好貫徹落實。」

報導提到，包含王滬寧、蔡奇、李幹傑、何立峰、王小洪、雪克來提·扎克爾、諶貽琴、王東峰和劉振立等人均參觀了展覽。

該展分為「萬方樂奏換新天」、「潮湧天山展宏圖」、「美麗新疆鑄輝煌」3部分，展出新疆維吾爾自治區成立時的歷史影片，十月拖拉機廠生產的第1批拖拉機，天山百貨大樓內的復原場景等。

習近平表示，新疆70年主題成就展充滿正能量，令人振奮。「要精心組織觀展，通過新舊對比，用鮮活的事實進一步凝聚人心、凝聚力量，激勵新疆各族幹部群眾鑄牢中華民族共同體意識，在共同富裕的道路上不斷創造幸福美好生活。」

大陸國家主席習近平24日上午參觀新疆維吾爾自治區成立70周年主題成就展。（新華社）
新疆 習近平 自治區

