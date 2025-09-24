中共十一國慶在即 陸委會對藝人重申兩條紅線

快訊

中央社／ 台北24日電

中共十一國慶在即，陸委會對在陸台籍藝人重申「兩條紅線」。陸委會副主委沈有忠在一場專訪中表示，兩條紅線在於不能貶低中華民國國格、不能宣揚武力解決兩岸政治分歧。

沈有忠在22日接受網路政治評論節目「齊有此理」專訪，這段專訪在24日播出。

中共國慶為10月1日。沈有忠表示，過去有些在陸台籍藝人會轉發一些祝賀圖卡，對於陸委會來說，重點不在於祝賀，重點在於有沒有貶低中華民國國格、唱和利用武力解決兩岸政治分歧，這是沒辦法被容忍的。

沈有忠指出，倘若10月1日有人祝賀中國大陸生日快樂，「這非常OK」；但是不要在發文加注「沒有中華民國」、「遲早有一天收了台灣」等文字，或發一把劍插在台灣的圖卡去稱讚「解放軍真是英明神武」。

「第一個，你不要消滅培養你長大的、給你養分的中華民國台灣，不要去做這樣子的唱和；第二個，你不要去唱和用武力來解決政治分歧」，沈有忠強調，可以有各式各樣祝賀中國大陸國慶的言詞，不過這兩條紅線不要踩。

沈有忠提到先前清查在陸台籍藝人轉發央視文字圖卡的狀況。他說，先前在與文化部合作清查過程中，很多藝人表示，這是由在地小編、在地經紀公司轉貼，當事人根本不知情；倘若不配合，或許以後沒有合作機會或少賺點錢。

「我們也蠻同情這些藝人，也能夠理解他們」，沈有忠說，不過也還是要呼應文化部長李遠先前說過的，「成為一個有骨氣、有志氣的台灣人」。

沈有忠強調，真正必須要去指責的對象是中共，不應該這樣地消耗藝人、將其捲入政治紛爭中；中共把藝人當作統戰工具，這對於兩岸交流沒有幫助，也很不道德。

