李強宣布不尋求WTO新的特殊待遇 陸學者分析：不影響既有權利

大陸國務院總理李強23日在紐約出席第80屆聯合國大會期間宣布，作為負責任的發展中大國，中國在世貿組織當前和未來談判中，將不尋求新的特殊和差別待遇。大陸學者分析，這是中國堅定支援多邊主義的重大舉措，也是為維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制做出的重大貢獻。但學者也認為，這一承諾不影響中國享受現有世貿組織協定中特殊和差別待遇條款的權利。

中新網24日刊登對外經濟貿易大學國際經貿學院教授、中國世界貿易組織研究會首席專家崔凡分析，中國作為最大的開發中國家，隨著自身發展階段和經濟水準提升，一直在推動貿易投資自由化便利化方面承擔相應責任，做出更大貢獻。

崔凡舉例，2024年12月1日起，中國開始對所有建交的最不發達國家100%稅目產品實施零關稅；今年6月11日，中國宣布願通過商簽共同發展經濟夥伴關係協定，落實對53個非洲建交國，實施100%稅目產品零關稅舉措。

他指出，在多邊貿易體制面臨嚴峻挑戰背景下，中國宣布在世貿組織當前和未來談判中，將不再尋求新的特殊和差別待遇，體現大國責任和擔當，為多邊貿易體制提供有力的支援。

但崔凡也提到，須「精準理解」中國的這一承諾，即中國作為最大的開發中國家的事實沒有改變。中國不會放棄自己的開發中國家地位，「中國的這一承諾，恰恰是基於自身的開發中國家地位作出的承諾。」

崔凡也認為，中國的這一承諾，不影響中國享受現有世貿組織協定中特殊和差別待遇條款的權利。

崔凡舉例，像根據世貿組織《農業協定》和中國加入世貿組織議定書，中國可以在國內支援方面相對發達成員，有更多的政策靈活度；根據授權條款，作為發展中成員，中國有權和其他發展中成員達成優惠貿易安排。「這些權利，中國將繼續享受。」

他表示，中國的這一承諾，也不影響中國在任何其他國際組織和國際條約中的地位和待遇。同時他認為，世貿組織的其他發展中成員，可以根據世貿組織規則和各自的情況，維護自身的發展中成員地位，享受特殊和差別待遇。