陸巡查金馬海域 我批騷擾、發現陸漁船氰化物毒魚 國台辦回應了

大陸海警在金門、馬祖等海域執法巡查，我海委會主委管碧玲反映其行為多為騷擾，並呼籲兩岸應在海洋廢棄物治理等問題合作。大陸國台辦發言人陳斌華今天說，大陸海警在相關海域執法巡查是合法正當之舉，「民進黨當局膽敢挑釁滋事，必須承擔由此引發的一切後果。」

管碧玲日前在海委會的交流研討會間，呼籲大陸共同合作應對金門、馬祖等地的海洋廢棄物治理問題，並在受訪中稱，大陸海警進入我方管轄海域行為多為騷擾，並非執法，且從扣留的大陸漁船中，發現有使用氰化物毒魚、破壞棲地等行為，認為應遵守國際海洋法公約，守護海洋權益。

在24日上午的記者會上，陳斌華對此強調，「台灣是中國的一部分，海峽兩岸都是中國的領土，中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權。」

他認為，大陸海警在相關海域執法巡查是合法正當之舉，目的在於維護相關海域漁業生產秩序、海洋漁業資源和生態環境。民進黨當局膽敢挑釁滋事，必須承擔由此引發的一切後果。

陳斌華還說，金門、馬祖及相關島嶼周邊海域，長期以來均為兩岸漁民共同作業的傳統捕撈海區。大陸方面一向高度重視漁業資源和海洋生態環境保護，積極採取有效措施，促進海洋漁業可持續發展，保護相關海域生態環境。

陳斌華另就我海巡署增加千噸級巡防艦回應，正告民進黨當局，「『以武謀獨』是蚍蜉撼樹、自不量力，最終只會自取滅。」

陳斌華也對大陸新建黃岩島為國家級自然保護區遭我方抨擊回應，「黃岩島是中國固有領土，中國對黃岩島及其附近海域擁有無可爭辯的主權」。他說兩岸同屬一個中國，維護國家主權和領土完整，維護中華民族整體利益，是兩岸同胞義不容辭的共同責任。民進黨當局配合外部勢力蓄意炒作挑釁，背叛民族，令人不齒。

同場記者會上，陳斌華也在回應媒體提問時，就賴清德總統「三大使命」言論、民進黨秘書長徐國勇「沒有什麼台灣光復節」表態，和兩岸相關民調、前總統蔡英文訪日、我政府推動全社會防衛韌性，和AIT的「台灣地位未定論」跟日前大陸防長董軍在香山論壇上，對台灣問題強調「隨時準備挫敗任何外部武力干涉」等議題做出回應。

陳斌華在回應中抨擊民進黨頑固堅持「台獨」分裂立場，勾連外部勢力不斷謀「獨」挑釁，妄圖「以武謀獨」、「倚外謀獨」，是台海和平穩定的最大威脅；認為陸委會煽動兩岸對立對抗，對於近半年來兩岸關係變壞難辭其咎。他也重申陸方就台灣地位問題，和在《開羅宣言》、《波茨坦公告》和《日本投降條款》等等文件上的立場，強調「歷史事實不容篡改，台灣屬於中國地位已定」。