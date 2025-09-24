李成鋼會見美中西部政商代表團 聚焦中美經貿交流

據中國商務部23日消息，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼22日會見美國中西部地區政商領袖代表團，雙方就中美經貿關係、中美省州經貿合作等議題進行交流。

中國商務部23日透過官網做出上述消息宣布，不過未透露具體細節。

路透社報導指出，分析人士推測，中西部地區的食品出口將在任何美中貿易協議中發揮關鍵作用。

報導指出，作為全球最大的大豆進口國，中國尚未購買任何來自美國秋季收穫的大豆貨船，貿易商表示，這些大豆大部分來自美國中西部地區。

貿易分析人士預計，美國總統川普（DonaldTrump）希望中國承諾購買更多美國農產品以及波音飛機等商品，作為結束世界兩大經濟體之間關稅戰的協議的一部分。