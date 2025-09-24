李成鋼會見美中西部政商代表團 聚焦中美經貿交流

快訊

中央社／ 台北24日電

據中國商務部23日消息，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼22日會見美國中西部地區政商領袖代表團，雙方就中美經貿關係、中美省州經貿合作等議題進行交流。

中國商務部23日透過官網做出上述消息宣布，不過未透露具體細節。

路透社報導指出，分析人士推測，中西部地區的食品出口將在任何美中貿易協議中發揮關鍵作用。

報導指出，作為全球最大的大豆進口國，中國尚未購買任何來自美國秋季收穫的大豆貨船，貿易商表示，這些大豆大部分來自美國中西部地區。

貿易分析人士預計，美國總統川普（DonaldTrump）希望中國承諾購買更多美國農產品以及波音飛機等商品，作為結束世界兩大經濟體之間關稅戰的協議的一部分。

美國 經貿

相關新聞

陸商務部：不尋求WTO談判新的特殊差別待遇 但開發中國家地位不變

大陸國務院總理李強在紐約出席第80屆聯合國大會相關活動時表示，中國不會在世界貿易組織（WTO）談判中尋求任何新的特殊和差...

李強宣布不尋求WTO新的特殊待遇 陸學者分析：不影響既有權利

大陸國務院總理李強23日在紐約出席第80屆聯合國大會期間宣布，作為負責任的發展中大國，中國在世貿組織當前和未來談判中，將...

陸巡查金馬海域 我批騷擾、發現陸漁船氰化物毒魚 國台辦回應了

大陸海警在金門、馬祖等海域執法巡查，我海委會主委管碧玲反映其行為多為騷擾，並呼籲兩岸應在海洋廢棄物治理等問題合作。大陸國...

美挺台加入ICAO 陸國台辦：台灣無權加入國際民航組織

面對美國參議員克魯茲致函川普政府，以及美國在台協會（AIT）表態美國挺台有意義參與國際組織，包括國際民航組織（ICAO）...

陸委會邱垂正訪美 國台辦：「中華民國台灣」根本不存在

陸委會主委邱垂正日前在訪美期間，喊話北京應正視中華民國台灣存在的客觀事實、放棄對台軍事脅迫與統戰滲透，選擇「平等、和睦、...

消除與美國爭議！大陸將不再尋求WTO新的開發中國家待遇

世界貿易組織（WTO）秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）在社媒平台X表示，大陸國務院總理李強在紐約宣...

