美挺台加入ICAO 陸國台辦：台灣無權加入國際民航組織

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦表示，台灣無權加入國際民航組織。圖為位在加拿大魁北克省蒙特婁的國際民用航空組織（ICAO）總部大樓。路透
面對美國參議員克魯茲致函川普政府，以及美國在台協會（AIT）表態美國挺台有意義參與國際組織，包括國際民航組織（ICAO），大陸國台辦發言人陳斌華24日表示，大陸的立場是一貫的、明確的，必須按照「一個中國原則」處理，「台灣作為中國的一部分，無權加入國際民航組織」。

在第42屆ICAO大會開議之際，美國參議院商業、科學暨交通委員會主席、共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲日前致函美國國務卿魯比歐和美交通部長達菲，敦促美國幫助台灣取得ICAO完整會員。陳斌華24日在記者會上，就此做出回應；另一方面，AIT昨也在臉書上表示，美國強力挺台有意義參與國際組織，敦促ICAO促成台灣以理事會主席貴賓身分參與。

陳斌華說，關於台灣地區參與國際組織包括國際民航組織活動問題，我們的立場是一貫的、明確的，即必須按照「一個中國原則」處理。他說，「台灣作為中國的一部分，無權加入國際民航組織」。他指，民進黨當局勾連外部勢力編造各種理由要求參與國際民航組織大會等活動，真實目的是挑戰國際社會堅持「一個中國原則」的基本格局，其政治伎倆和挑釁行徑必將遭到堅決挫敗。

陳斌華說，大陸始終重視台灣同胞在民航領域的需要，台灣地區獲得國際民航組織標準和建議措施及相關資料的管道是暢通的，台灣地區與世界許多城市通航便利。事實證明，台灣航空安全及與其他地區的航空往來，與民進黨當局是否參與國際民航組織活動毫無關係。

同場記者會上，陳斌華還就美國眾議院日前通過新版國防授權法案，和台美農產品採購意向回應。

他說，大陸反對美國與「中國台灣地區」展開任何形式的軍事聯繫，敦促方恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，停止審議有關議案，停止干涉「中國內政」；正告民進黨當局，「倚美謀獨」注定失敗，膽敢鋌而走險，必將自取滅亡。

他說，大量採購美國農產品，必然衝擊台灣農產品市場，民進黨跪美賣台的行徑，將把台灣變成美國農產品的傾銷地，嚴重損害台灣農漁業發展。

陳斌華也就美國希金斯號驅逐艦、英里士滿號護衛艦過行台海回應，大陸堅決反對有關國家到台海滋擾挑釁，將堅決捍衛國家主權和領土完整，維護台海和平穩定，保障兩岸同胞根本利益。

美國在台協會 陳斌華 民進黨

