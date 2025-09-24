陸商務部：不尋求WTO談判新的特殊差別待遇 但開發中國家地位不變

大陸國務院總理李強在紐約出席第80屆聯合國大會相關活動時表示，中國不會在世界貿易組織（WTO）談判中尋求任何新的特殊和差別待遇。大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼24日表示，此舉彰顯中方以實際行動支持多邊貿易體制，但開發中國家的地位和身分沒有改變。

大陸商務部24日召開記者會，介紹「中國作為負責任的發展中大國，在世貿組織當前和未來談判中，將不尋求新的特殊和差別待遇」相關情況。

李成鋼表示，這是中方著眼國際、國內兩個大局，對外作出的重要立場宣誓，「是中方堅定維護多邊貿易體制，積極落實全球發展倡議和全球治理方面的重要舉措，必將為促進全球貿易投資自由化，便利化，注重強心劑，必將為推進全球經濟治理體系改革處理程序注入正能量。」

李成鋼回顧，2001年，中國以發展中成員身份加入世貿組織，享受特殊和差別待遇，是中方應當享有的制度性權利。在世貿組織框架下，發展中成員的特殊和差別待遇，主要包括較低水準的開放承諾和義務、較長時間的實施過渡期、享受貿易能力建設和技術援助等。

李成鋼表示，加入世貿組織以來，中方在享受特殊和差別待遇的同時，積極參與多邊貿易談判，結合自身發展水準和能力，自主務實處理具體議題談判中涉及的特殊和差別待遇問題，為達成多項世貿組織談判成果、促進全球貿易更自由更便利作出重要貢獻。

但李成鋼也提到，當前，以規則為基礎的多邊貿易體制面臨嚴峻挑戰，「霸權主義、單邊主義、保護主義甚囂塵上，個別國家接連發起貿易戰、關稅戰，嚴重衝擊以規則為基礎的多邊貿易體制，嚴重損害世貿組織成員正當利益，嚴重擾亂國際經貿秩序，給全球經濟發展帶來不確定性和不穩定性。」

李成鋼稱，國際社會對維護多邊貿易體制的呼聲更加強烈，對世貿組織發揮更積極作用的期待日益上升。在此背景下，中方宣布在世貿組織當前和未來談判中，不尋求新的特殊和差別待遇，進一步彰顯了中方以實際行動支持多邊貿易體制的堅定立場和大國擔當。

不過李成鋼也指，需要強調的是，中國仍然是世界上最大的發展中國家（開發中國家），中國發展中國家的地位和身分沒有改變，中國始終是「全球南方」的一員，永遠和發展中國家站在一起。