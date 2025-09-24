快訊

沖繩知名潛水景點再傳台灣觀光客溺水！40多歲女子送醫搶救

台鹽綠能前董座陳啓昱600萬交保...人提到法院 南檢立即提抗告

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 氣象署持續對花蓮等6縣市發豪雨特報

聽新聞
0:00 / 0:00

陸商務部：不尋求WTO談判新的特殊差別待遇 但開發中國家地位不變

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼。（中新社資料照）
大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼。（中新社資料照）

大陸國務院總理李強在紐約出席第80屆聯合國大會相關活動時表示，中國不會在世界貿易組織（WTO）談判中尋求任何新的特殊和差別待遇。大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼24日表示，此舉彰顯中方以實際行動支持多邊貿易體制，但開發中國家的地位和身分沒有改變。

大陸商務部24日召開記者會，介紹「中國作為負責任的發展中大國，在世貿組織當前和未來談判中，將不尋求新的特殊和差別待遇」相關情況。

李成鋼表示，這是中方著眼國際、國內兩個大局，對外作出的重要立場宣誓，「是中方堅定維護多邊貿易體制，積極落實全球發展倡議和全球治理方面的重要舉措，必將為促進全球貿易投資自由化，便利化，注重強心劑，必將為推進全球經濟治理體系改革處理程序注入正能量。」

李成鋼回顧，2001年，中國以發展中成員身份加入世貿組織，享受特殊和差別待遇，是中方應當享有的制度性權利。在世貿組織框架下，發展中成員的特殊和差別待遇，主要包括較低水準的開放承諾和義務、較長時間的實施過渡期、享受貿易能力建設和技術援助等。

李成鋼表示，加入世貿組織以來，中方在享受特殊和差別待遇的同時，積極參與多邊貿易談判，結合自身發展水準和能力，自主務實處理具體議題談判中涉及的特殊和差別待遇問題，為達成多項世貿組織談判成果、促進全球貿易更自由更便利作出重要貢獻。

但李成鋼也提到，當前，以規則為基礎的多邊貿易體制面臨嚴峻挑戰，「霸權主義、單邊主義、保護主義甚囂塵上，個別國家接連發起貿易戰、關稅戰，嚴重衝擊以規則為基礎的多邊貿易體制，嚴重損害世貿組織成員正當利益，嚴重擾亂國際經貿秩序，給全球經濟發展帶來不確定性和不穩定性。」

李成鋼稱，國際社會對維護多邊貿易體制的呼聲更加強烈，對世貿組織發揮更積極作用的期待日益上升。在此背景下，中方宣布在世貿組織當前和未來談判中，不尋求新的特殊和差別待遇，進一步彰顯了中方以實際行動支持多邊貿易體制的堅定立場和大國擔當。

不過李成鋼也指，需要強調的是，中國仍然是世界上最大的發展中國家（開發中國家），中國發展中國家的地位和身分沒有改變，中國始終是「全球南方」的一員，永遠和發展中國家站在一起。

經濟發展 開發中國家 大陸商務部

延伸閱讀

消除與美國爭議！大陸將不再尋求WTO新的開發中國家待遇

川普、習近平本周五通話？陸外交部：元首外交具戰略引領作用

美中磋商TikTok議題 中國代表：達成基本框架共識

川習會前哨戰！美中互相開條件曝光 李強將赴美遊說

相關新聞

陸商務部：不尋求WTO談判新的特殊差別待遇 但開發中國家地位不變

大陸國務院總理李強在紐約出席第80屆聯合國大會相關活動時表示，中國不會在世界貿易組織（WTO）談判中尋求任何新的特殊和差...

陸委會邱垂正訪美 國台辦：「中華民國台灣」根本不存在

陸委會主委邱垂正日前在訪美期間，喊話北京應正視中華民國台灣存在的客觀事實、放棄對台軍事脅迫與統戰滲透，選擇「平等、和睦、...

消除與美國爭議！大陸將不再尋求WTO新的開發中國家待遇

世界貿易組織（WTO）秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）在社媒平台X表示，大陸國務院總理李強在紐約宣...

在北京會見美國眾議員團 陸外長王毅稱「一波三折的破冰之旅」

大陸外交部長王毅23日會見美國眾議員代表團史密斯（Adam Smith）一行時表示，當前中美關係出現站穩態勢，來之不易，...

春哥侃陸／瞄準北京西城創資管高地 中共攬權火力開

召開在即的中共二十屆四中全會，此次要拍定新的「五年規劃」，各個地方為自身發展大計都動了起來，其中最特別的不是眾所矚目的「經濟大省」，反而是一個市轄區——北京西城區，西城區新提出要建設金融領域「資管高地」的口號，為何這個面積50.7平方公里的市轄區，2024年人均GDP可達55萬元人民幣，更被認為「富可敵國、權頃朝野」？聯合報資深香港特派員李春說給你聽。

趙樂際會美眾院代表團 籲美妥處台灣問題

中共政治局常委、全國人大常委會委員長趙樂際昨在北京，會見由美國眾議院軍事委員會首席成員史密斯率領的跨黨派代表團時表示，台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。