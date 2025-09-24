陸委會邱垂正訪美 國台辦：「中華民國台灣」根本不存在

陸委會主委邱垂正日前在訪美期間，喊話北京應正視中華民國台灣存在的客觀事實、放棄對台軍事脅迫與統戰滲透，選擇「平等、和睦、和平、對話、共贏」的方式處理兩岸關係。不過，大陸國台辦發言人陳斌華今天對此說，所謂「中華民國台灣」根本不存在，體現「一個中國原則」的「九二共識」是兩岸對話協商的政治基礎。

邱垂正6日至14日應邀赴美訪問，於美東時間9月12日在華府智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation）發表專題演講。期間，邱垂正呼籲，北京應正視中華民國台灣存在的客觀事實、放棄對台軍事脅迫與統戰滲透，中共領導人應選擇「平等、和睦、和平、對話、共贏」的方式處理兩岸關係，與台灣民選政府展開對話。

陳斌華24日主持國台辦例行記者會，他首先回應說，所謂「中華民國台灣」根本不存在。無論歷史、法理還是事實，都證明「兩岸同屬一個中國、台灣是中國一部分」。民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，不斷勾連外部勢力謀「獨」挑釁，是導致台海局勢緊張動蕩的根源所在。

因此，對於邱垂正的言論，陳斌華說，其所謂「大陸威脅」、「民主對抗威權」虛假敘事完全是顛倒黑白，所謂「平等對話」是企圖在不承認「九二共識」的情況下恢復兩岸對話協商，完全是包藏禍心、白日做夢。

陳斌華強調，體現「一個中國原則」的「九二共識」是兩岸對話協商的政治基礎。民進黨當局一邊宣稱願意對話交流，一邊大肆鼓吹「台獨」分裂謬論，這種自相矛盾的做法，說明其完全沒有恢復兩岸對話協商的誠意，不過是惺惺作態，企圖欺騙台灣民眾。

他認為，民進黨當局「倚外謀獨」，一味迎合美國利益需求，無原則貼靠，無底線賣台，甘當棋子。他還說，「台獨」是絕路，統一擋不住。民進黨當局妄圖「以武謀獨」、「倚外謀獨」，違背島內（指台灣）主流民意，出賣民族根本利益，不會得逞，注定失敗。