快訊

吳思瑤稱災變期徐榛蔚不在國內 羅智強批造謠吃人血饅頭

不光魚類和海鮮！英研究發現日常蔬菜裡也有「塑膠微粒」

羽球／戴資穎世界積分歸零！英球評讚球風優雅：最佳女單球員

聽新聞
0:00 / 0:00

陸委會邱垂正訪美 國台辦：「中華民國台灣」根本不存在

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
陸委會主委邱垂正12日於華府智庫傳統基金會發表演說，邱垂正稱，中國大陸現在是台海和平穩定最大的威脅，並透過多重壓力來施壓台灣，逼迫台灣就範；邱垂正也說，如果中國大陸以武力奪取台灣，將形成骨牌效應，衝擊美國安全和繁榮。（記者陳熙文／攝影）
陸委會主委邱垂正12日於華府智庫傳統基金會發表演說，邱垂正稱，中國大陸現在是台海和平穩定最大的威脅，並透過多重壓力來施壓台灣，逼迫台灣就範；邱垂正也說，如果中國大陸以武力奪取台灣，將形成骨牌效應，衝擊美國安全和繁榮。（記者陳熙文／攝影）

陸委會主委邱垂正日前在訪美期間，喊話北京應正視中華民國台灣存在的客觀事實、放棄對台軍事脅迫與統戰滲透，選擇「平等、和睦、和平、對話、共贏」的方式處理兩岸關係。不過，大陸國台辦發言人陳斌華今天對此說，所謂「中華民國台灣」根本不存在，體現「一個中國原則」的「九二共識」是兩岸對話協商的政治基礎。

邱垂正6日至14日應邀赴美訪問，於美東時間9月12日在華府智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation）發表專題演講。期間，邱垂正呼籲，北京應正視中華民國台灣存在的客觀事實、放棄對台軍事脅迫與統戰滲透，中共領導人應選擇「平等、和睦、和平、對話、共贏」的方式處理兩岸關係，與台灣民選政府展開對話。

陳斌華24日主持國台辦例行記者會，他首先回應說，所謂「中華民國台灣」根本不存在。無論歷史、法理還是事實，都證明「兩岸同屬一個中國、台灣是中國一部分」。民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，不斷勾連外部勢力謀「獨」挑釁，是導致台海局勢緊張動蕩的根源所在。

因此，對於邱垂正的言論，陳斌華說，其所謂「大陸威脅」、「民主對抗威權」虛假敘事完全是顛倒黑白，所謂「平等對話」是企圖在不承認「九二共識」的情況下恢復兩岸對話協商，完全是包藏禍心、白日做夢。

陳斌華強調，體現「一個中國原則」的「九二共識」是兩岸對話協商的政治基礎。民進黨當局一邊宣稱願意對話交流，一邊大肆鼓吹「台獨」分裂謬論，這種自相矛盾的做法，說明其完全沒有恢復兩岸對話協商的誠意，不過是惺惺作態，企圖欺騙台灣民眾。

他認為，民進黨當局「倚外謀獨」，一味迎合美國利益需求，無原則貼靠，無底線賣台，甘當棋子。他還說，「台獨」是絕路，統一擋不住。民進黨當局妄圖「以武謀獨」、「倚外謀獨」，違背島內（指台灣）主流民意，出賣民族根本利益，不會得逞，注定失敗。

中華民國台灣 邱垂正 民進黨

延伸閱讀

被質疑卡雙城論壇...陸委會駁：若真要阻擋 會光明正大宣布

故宮捷克特展遭恐攻威脅！陸委會接到恐嚇信要求撤展

雙城論壇延期 翁曉玲：陸委會不早發許可擺明阻撓

年底川習會恐談到台灣？邱垂正：正面看待美中對話

相關新聞

消除與美國爭議！大陸將不再尋求WTO新的開發中國家待遇

世界貿易組織（WTO）秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）在社媒平台X表示，大陸國務院總理李強在紐約宣...

在北京會見美國眾議員團 陸外長王毅稱「一波三折的破冰之旅」

大陸外交部長王毅23日會見美國眾議員代表團史密斯（Adam Smith）一行時表示，當前中美關係出現站穩態勢，來之不易，...

陸委會邱垂正訪美 國台辦：「中華民國台灣」根本不存在

陸委會主委邱垂正日前在訪美期間，喊話北京應正視中華民國台灣存在的客觀事實、放棄對台軍事脅迫與統戰滲透，選擇「平等、和睦、...

春哥侃陸／瞄準北京西城創資管高地 中共攬權火力開

召開在即的中共二十屆四中全會，此次要拍定新的「五年規劃」，各個地方為自身發展大計都動了起來，其中最特別的不是眾所矚目的「經濟大省」，反而是一個市轄區——北京西城區，西城區新提出要建設金融領域「資管高地」的口號，為何這個面積50.7平方公里的市轄區，2024年人均GDP可達55萬元人民幣，更被認為「富可敵國、權頃朝野」？聯合報資深香港特派員李春說給你聽。

趙樂際會美眾院代表團 籲美妥處台灣問題

中共政治局常委、全國人大常委會委員長趙樂際昨在北京，會見由美國眾議院軍事委員會首席成員史密斯率領的跨黨派代表團時表示，台...

艦載機起降畫面曝光 央視：福建艦打擊範圍將覆蓋第二島鏈

中共在九三閱兵展示的殲—15T、殲—35、空警—600三型艦載機，已於日前完成在福建艦上的首次彈射起飛和著艦訓練。央視廿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。