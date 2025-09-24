快訊

消除與美國爭議！大陸將不再尋求WTO新的開發中國家待遇

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
世界貿易組織（WTO）秘書長伊衛拉（右）在X平台表示，大陸國務院總理李強在紐約宣布，大陸將不再在當前和未來的WTO談判中尋求開發中國家特殊待遇（SDT）。（圖／取自伊衛拉X平台帳號）

世界貿易組織（WTO）秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）在社媒平台X表示，大陸國務院總理李強在紐約宣布，大陸將不再在當前和未來的WTO談判中尋求開發中國家特殊待遇（SDT）。

新華社英文版則指，李強23日表示，作為負責任的發展中大國，中國在當前和今後的世界貿易組織談判中，不會尋求任何「新的」特殊和差別待遇。

彭博分析，中國大陸將不再尋求世界貿易組織（WTO）下的開發中國家特殊待遇（SDT），這就消除了與美國的一項爭議，從而為兩國就WTO改革達成一致掃除了原有障礙。

香港明報報導，李強目前正在美國參加聯合國大會，他在大陸主辦的1個全球發展會議上發表上述言論。

伊衛拉在X平台稱，「這是多年奮鬥的成果，我要稱讚中國在這個問題上的帶頭作用！」

路透報導，美國曾表示，除非中國大陸和其他主要經濟體放棄給予發展中國家的特別差別待遇，否則世貿組織不可能進行有意義的改革。美國認為，SDT賦予了發展中國家不公平的優勢。包括中國大陸和沙烏地阿拉伯在內的一些主要經濟體，將自己視為發展中國家，並允許它們享受SDT優惠，例如設定更高的關稅和使用補貼。美國反對各國挑選SDT優惠，希望大陸徹底放棄這些優惠。

路透報導指，在中國大陸宣布這項決定之前，全球最大的2個經濟體因美國徵收全面關稅，以及中方的報復措施而導致貿易緊張持續數月。中方先前曾對路透表示，其發展中國家地位不容談判，但表示願意在2026年喀麥隆部長級會議之前，就SDT、補貼和產業政策等問題進行更廣泛的世貿組織改革討論。

美國 WTO

