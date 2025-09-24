在北京會見美國眾議員團 陸外長王毅稱「一波三折的破冰之旅」

大陸外交部長王毅23日會見美國眾議員代表團史密斯（Adam Smith）一行時表示，當前中美關係出現站穩態勢，來之不易，值得珍惜。他也同時強調：「美國在一個中國問題上是有政治承諾的，維護台海和平穩定，就應堅決反對台獨。」

大陸外交部官網發布，王毅在北京會見赴華訪問的美國國會眾議員代表團史密斯一行，雙方就進一步加強溝通交流、推動中美關係穩定健康可持續發展坦誠、深入交換了意見。

王毅表示，此訪是2019年以來首個訪華的美國聯邦眾議員代表團，帶來了美國兩黨的聲音和美國人民對中美關係的期待，「堪稱是一次破冰之旅」。

他說，希望此訪有助於美方準確了解中國，客觀認識中方，理性看待分歧，友善接觸互動，積極探索合作，助力中美關係真正實現穩定、健康、可持續發展，最終找到中美兩個大國在這個星球上的正確相處之道，造福兩國，惠及世界。

王毅強調，元首外交對中美關係發揮著不可替代的重要引領作用。他指，習近平主席同川普總統保持接觸、3次通話，「為改善發展中美關係確定了基調、指明了方向。當前中美關係出現站穩態勢，來之不易，值得珍惜。」

王毅稱訪團這次訪華「可謂好事多磨，一波三折」，又為中美交往打開了一扇視窗，「了解是建立信任的基礎，也是探討合作的開端，更是開創未來的動能。中國的大門隨時敞開，歡迎更多美國議員訪華交流。」

王毅指出，中美是夥伴而非對手，更不是敵人。作為兩個大國，中美需要加強交流對話，避免誤解誤判，防止對立對抗，推進互利合作，共擔大國責任，「台灣問題是中國內部事務，大陸和臺灣同屬一個中國是自古到今的事實，是台海真正的現狀。美國在一個中國問題上是有政治承諾的。維護台海和平穩定，就應堅決反對台獨。」