嚴防強颱 廣東多地「五停」、港取消382航班

聯合報／ 香港特派員李春、記者賴錦宏／綜合報導
受強颱「樺加沙」影響，漁船停靠在廣東陽江閘坡國家級中心漁港內避風。中新社記
受強颱「樺加沙」影響，漁船停靠在廣東陽江閘坡國家級中心漁港內避風。中新社記

強颱「樺加沙」預計廿四日在廣東中西部沿海地區登陸，珠三角地區嚴陣以待，截至昨午，廣東廣州、深圳、珠海、東莞、佛山等市已實行「五停」措施，即停課、停工、停產、停運和停業。香港天文台昨下午掛起八號風球（烈風信號），香港海陸交通停止，社會活動取消。

綜合陸媒報導，廣東深圳市防汛防旱防風指揮部昨宣布，將在全市範圍內實行「五停」。指揮部指，樺加沙昨夜至今日非常靠近深圳，預計昨晚起對深圳造成嚴重風雨浪潮洪影響。全市啟動防颱和防汛一級應急響應（方案）。

昨下午廣州當局也通告，颱風預計在昨夜至廿五日裹挾狂風、暴雨和風暴潮嚴重影響廣州，防禦形勢極其嚴峻。決定在全市範圍內實行「五停」。

廣東當局這次罕見提醒做好「巨災防禦」準備，要求「全面進入臨戰狀態」。深圳市計畫轉移安置四十萬人，呼籲民眾預備好三天物資。港珠澳大橋珠海公路口岸已暫停出境通關服務，大橋主橋同步封閉。

廣東氣象、海洋、水文部門預報，樺加沙將以強颱甚至超強颱風級正面登陸廣東。昨至廿五日廣東沿海海面將出現十至十六級大風，中南部市縣將有暴雨到大暴雨、局部特大暴雨。

香港天文台昨下午發出八號西北烈風或暴風信號，並評估是否需要改發更高信號。預料香港昨起天氣開始急速轉壞，風力迅速上升。今日天氣持續惡劣，吹烈風至暴風，初時離岸及高地風力達颶風程度，有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有極巨浪及湧浪，岸邊會出現越堤浪。

香港機場管局表示，受樺加沙影響，截至昨午，機場全日共有三八二班航班取消。

