新疆自治區70年 習近平高規格到訪

中共總書記習近平昨下午乘專機抵達烏魯木齊，出席新疆維吾爾自治區成立七十周年慶祝活動，隨行還包含政協主席王滬寧、中央辦公廳主任蔡奇兩名政治局常委，規格創歷來之最。習近平並將出席廿五日舉行的新疆維吾爾自治區成立七十周年慶祝大會。

習近平上個月也曾親赴拉薩出席西藏自治區成立六十周年大會，王滬寧與蔡奇亦同行，規格同樣史無前例。當時習近平並未在大會上發表談話，由王滬寧致詞。

新疆維吾爾自治區於一九五五年十月一日成立，即將迎來「七十大慶」。新疆「六十大慶」時，由時任大陸全國政協主席俞正聲率團參加。

新華社稱，習近平作為中共總書記、國家主席、中央軍委主席，率中央代表團到新疆出席自治區成立慶祝活動，「在黨和國家歷史上是第一次」，充分體現中共中央對新疆工作的高度重視。

央視報導，習近平昨下午抵達新疆時，七月接任新疆自治區黨委書記的陳小江，及自治區主席艾爾肯．吐尼亞孜等到場接機。其後，習近平接見了新疆各族各界代表。報導表示，習近平希望大家凝心聚力、團結奮進，在中國式現代化進程中更好建設新疆。

陪同習近平同機抵達的中共要員，包括政協主席兼中央代表團團長王滬寧、中央辦公廳主任蔡奇等兩名中共政治局常委；中央統戰部長李幹傑、人大常委會副委員長雪克來提．扎克爾、國務委員諶貽琴、政協副主席王東峰、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立等五名中央代表團副團長。

香港星島日報指，習近平執政以來，曾先後在二○一四年、二○二二年兩次視察新疆，二○二三年八月結束外訪返國，特別在烏魯木齊專門聽取匯報，體現對新疆的重視。