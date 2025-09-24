快訊

整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸曝

艦載機起降畫面曝光 央視：福建艦打擊範圍將覆蓋第二島鏈

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
殲-15T、殲-35、空警-600三型艦載機日前完成在福建艦上的首次彈射起飛和著艦訓練。在央視釋出畫面中，三型艦載機同時出現在福建艦飛行甲板上。圖／取自央視
殲-15T、殲-35、空警-600三型艦載機日前完成在福建艦上的首次彈射起飛和著艦訓練。在央視釋出畫面中，三型艦載機同時出現在福建艦飛行甲板上。圖／取自央視

中共在九三閱兵展示的殲—15T、殲—35、空警—600三型艦載機，已於日前完成在福建艦上的首次彈射起飛和著艦訓練。央視廿二日公布相關畫面，稱未來福建艦打擊範圍將覆蓋第二島鏈，西太平洋戰略格局將重塑，還聲稱這也是對別有用心的「分裂勢力」的最好震懾。

央視旗下新媒體「玉淵譚天」引述軍事專家張軍社指，這三型艦載機將使福建艦對空、對海、對地打擊的綜合作戰能力有質的提升。電磁彈射系統得以讓艦載機實現「滿油滿彈」起飛，結合艦載機和飛彈射程來算，福建艦航母作戰群打擊範圍可覆蓋第二島鏈，西太平洋戰略格局將被重塑。

新華社報導，中國航空學會艦載機分會總幹事、海軍航空大學教授韓維指，空警—600作為航母編隊電子信息系統的空中核心節點，不僅大幅拓展預警探測、空域監視範圍，還將空防圈和打擊圈向外大大延伸，意味著航母編隊可對海域進行持續性掌控。殲—35、殲—15T兩型艦載戰鬥機起降成功，則意味著航母編隊具備了「隱身突防」加上「重載打擊」的雙重能力。

韓維認為，這次試驗試訓的成功，將有力推動航母編隊體系作戰能力實現「代際跨越」，為遂行遠海作戰任務、加速海軍從「近海防禦」向「遠海防衛」的戰略轉型提供關鍵支撐。

張軍社提到，福建艦上的空警-600還可指揮山東艦、遼寧艦上滑躍起飛的戰機做聯合作戰，提升遠海大洋攻防能力。「玉淵譚天」指，雙航艦甚至三航艦最大的作用，就是對局勢的威懾，「這種威懾力是維護國家主權、安全、發展利益的後盾，也是對別有用心的分裂勢力的最好震懾」。

共軍十二日宣布，福建艦日前通過台灣海峽，赴南海相關海域開展科研試驗和訓練任務，隨後就在廿二日發布福建艦完成三型號艦載機起降的消息。外界推測，福建艦近期開展的第九次海試，將是入列前最後測驗。

福建艦 央視 台灣海峽

