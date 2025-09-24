趙樂際會美眾院代表團 籲美妥處台灣問題

中共政治局常委、全國人大常委會委員長趙樂際昨在北京，會見由美國眾議院軍事委員會首席成員史密斯率領的跨黨派代表團時表示，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題，希望美方切實恪守一個中國原則，慎重處理台灣問題。史密斯昨在美國駐北京大使館記者會上警告稱，隨著國防技術飛速發展，美中兩國軍隊之間可能存在「誤判」風險，但他表示，雙方沒有討論台灣這個棘手的議題。

美國駐北京大使裴度則指，美國議員對中國的態度既不軟弱也不強硬，並讚揚他們不顧政治風險前往北京。

新華社報導，趙樂際在會見時稱，今年以來，大陸國家主席習近平與美國總統川普三次通電話，為中美關係把舵定向。保持中美關係穩定、健康、可持續發展是兩國人民乃至世界人民共同期盼。相互尊重、和平共處、合作共贏，是發展中美關係的根本遵循。「台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題，希望美方切實恪守一個中國原則，慎重處理台灣問題。」

美中新波音訂單接近談妥

路透報導，史密斯昨在美國駐北京大使館記者會上透露，代表團與大陸高層領導人達成一項協議，希望看到中方承諾購買更多波音飛機。裴度表示，這是一筆巨額訂單，「對（川普）總統來說非常重要」，並稱談判已進入最後幾天、最後幾周。

美方上述表態顯示，中美有關波音採購的協議可能很快會敲定。

彭博上月曾報導，波音致力於與大陸達成一項出售多達五百架飛機的協議，當時雙方仍在就這筆交易的具體條款進行協商，包括飛機型號、數量及交付時間等細節。倘若交易成真，將結束波音在二○一七年美國總統川普訪陸後持續低迷的銷售表現。

史密斯：陸需與大國對話

在軍事議題上，史密斯示警稱，隨著國防科技的飛速發展，美國與中國軍隊之間存在「誤判」風險。中國需要就軍事問題與其他大國加強對話，以建立起最基本的避免衝突機制。

史密斯說：「我們已經看到我們的軍艦、軍機與他們的軍艦、軍機過於接近的情況。我們需要更好的交流機制，避免類似的危險。」

史密斯提到，人工智慧、無人機作戰、網路與太空領域發展迅速，創新日新月異。（美中）雙方對彼此能力的判誤風險極高，需要對話以避免無意間陷入衝突。

董軍籲美取消干擾和限制

代表團廿二日曾與大陸副總理何立峰、國防部長董軍會面。與董軍會面時，美方聲明稱雙方談及如何處理分歧及更坦率的對話。新華社指，董軍呼籲來訪議員「消除干擾和限制因素」，採取務實舉措，推動兩軍關係和雙邊關係改善。