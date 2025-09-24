王毅會見美眾議員代表團 稱中美關係趨穩來之不易

中央社／ 台北23日電

中國外交部長王毅今天在北京會見美國國會眾議員代表團時表示，元首外交對中美關係發揮著不可替代的重要引領作用，習川保持溝通、三次通話，為改善發展中美關係確定了基調、指明了方向。當前中美關係出現趨穩態勢，來之不易，值得珍惜。

據中國外交部發布，王毅23日在北京會見來中國訪問的美國國會眾議員代表團史密斯（Adam Smith）一行。

王毅表示，此訪是2019年以來首個訪中的美國聯邦眾議員代表團，帶來了美國兩黨的聲音和美國人民對中美關係的期待，堪稱是一次破冰之旅。希望此訪有助於美方準確瞭解中國，客觀認識中方，理性看待分歧，友善接觸互動，積極探索合作，助力中美關係真正實現穩定、健康、可持續發展，最終找到中美兩個大國在這個星球上的正確相處之道，造福兩國，惠及世界。

王毅強調，元首外交對中美關係發揮著不可替代的重要引領作用。中國國家主席習近平與川普（DoanldTrump）總統保持接觸、三次通話，為改善發展中美關係確定了基調、指明了方向。當前中美關係出現企穩態勢，來之不易，值得珍惜。

王毅向來訪的美國眾議員說，「你們這次訪華，可謂好事多磨，一波三折，又為中美交往打開了一扇視窗。瞭解是建立信任的基礎，也是探討合作的開端，更是開創未來的動能。中國的大門隨時敞開，歡迎更多美國議員訪華交流」。

他又說，中美是夥伴而非對手，更不是敵人。作為兩個大國，中美需要加強交流對話，避免誤解誤判，防止對立對抗，推進互利合作，共擔大國責任。

王毅最後聲稱，「台灣問題是中國內部事務，大陸和台灣同屬一個中國是自古到今的事實，是台海真正的現狀」。美國在「一個中國」問題上是有政治承諾的。「維護台海和平穩定，就應堅決反對台獨」。

美國眾議員代表團由民主黨籍的史密斯擔任團長，成員包括軍事委員會的民主黨成員肯納（RoKhanna）、胡拉漢（Chrissy Houlahan），以及外交事務委員會的共和黨議員鮑加納（MichaelBaumgartner）。

