故宮捷克特展遭恐攻威脅！陸委會接到恐嚇信要求撤展

國立故宮博物院近日在捷克國家博物館舉辦海外特展，陸委會接到電子恐嚇郵件，信件指稱，倘若展出繼續，恐有縱火、失竊、開槍、恐怖襲擊等意外事件。陸委會23日對此表達嚴正譴責。

陸委會23日發布新聞參考資料表示，針對國立故宮博物院在捷克辦展遭受恐怖威脅，陸委會嚴正譴責，呼籲共同維護歷史瑰寶，停止暴力恐嚇的非理性行為。

陸委會表示，該會22日接獲電子恐嚇郵件指稱，倘政府繼續於捷克國家博物館舉辦文物展，「不排除該館將發生遭縱火、失竊、開槍、恐怖襲擊等意外事件」，希我政府「慎重考量」該展覽是否繼續舉辦。對此恐怖威脅作為，本會嚴正譴責。

陸委會表示，據悉外交部及文化部亦收到以相同電子郵件帳號寄送的恐嚇信函，已通知我外館及捷克有關單位加強留意安全維護等事宜。