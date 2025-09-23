新疆自治區成立70周年慶祝活動 習近平親自出席

據央視新聞23日晚間消息，中共中央總書記習近平率中央代表團23日下午乘專機抵達烏魯木齊，出席新疆維吾爾自治區成立70周年慶祝活動，代表團還包含兩名政治局常委王滬寧、蔡奇，規格創歷來之最。

習近平上個月也曾親赴拉薩出席西藏自治區成立60周年大會，王滬寧與蔡奇亦同行，規格同樣史無前例。

據央視報導，習近平率中央代表團23日下午乘專機抵達烏魯木齊，出席新疆維吾爾自治區成立70周年慶祝活動。習近平等在機場和烏魯木齊市區受到新疆各族群眾的熱烈歡迎。

新華社指出，習近平作為中共總書記、國家主席、中央軍委主席率中央代表團到新疆出席自治區成立慶祝活動，「在黨和國家歷史上是第一次，充分體現了黨中央對新疆工作的高度重視、對新疆各族幹部群眾的親切關懷」。

新疆維吾爾自治區於1955年10月1日成立，即將迎來「70大慶」。新疆「60大慶」時，由時任大陸全國政協主席俞正聲率團參加。

香港星島日報報導，習近平執政以來，曾先後在2014年、2022年兩次視察新疆，2023年8月結束外訪返國，又在烏魯木齊專門聽取新疆高層工作匯報，體現了對新疆的高度重視。

2009年7月5日，新疆首府烏魯木齊發生維吾爾人最大規模示威，並演變為流血事件，造成至少197人死亡。3年之後，習近平在中共十八大執政，明確「堅持把社會穩定和長治久安作為新疆工作總目標」、「依法治疆、團結穩疆、文化潤疆、富民興疆、長期建疆」。

此次習近平親赴新疆自治區成立70周年慶祝活動，今年7月剛官宣接任新疆自治區黨委書記的陳小江，以及自治區人民政府主席艾爾肯·吐尼亞孜、自治區人大常委會主任祖木熱提·吾布力、自治區政協主席努爾蘭·阿不都滿金、新疆生產建設兵團政委何忠友等到場接機。

另外，擔任中央代表團副團長的中共中央政治局委員、中央統戰部長李幹傑，全國人大常委會副委員長雪克來提·扎克爾，國務委員諶貽琴，全國政協副主席王東峰，中央軍委委員劉振立，陪同出席活動的中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰，中共中央書記處書記、國務委員王小洪等同機抵達。