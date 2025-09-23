中歐班列受阻 白俄總統：大陸是強國能輕鬆因應

中國駛往歐洲的「中歐班列」因波蘭遭俄羅斯無人機入侵領空封閉邊界，導致逾1萬個貨櫃滯留在波蘭─白俄羅斯邊界。白俄總統魯卡申科22日向到訪的中共中紀委書記李希說，此事的本質不在白俄羅斯，「像中國這樣的強國」能輕鬆因應這類問題。

在李希之前，中國外長王毅15日訪問波蘭時，就曾與波蘭外長席科斯基（Radoslaw Sikorski）談到「中歐班列」受阻一事，但波蘭封鎖邊界的做法並未因此動搖。

白俄羅斯通訊社22日報導了魯卡申科（AlexanderLukashenko）會見李希時的這一談話，但通篇沒有提到李希在會見中有何表示。

魯卡申科表示，近期媒體上出現「大量不實報導」，特別是「在您訪問白俄羅斯的背景下」，這涉及白俄與波蘭的關係及兩國邊界關閉問題。而「這件事的本質不在白俄羅斯」。

魯卡申科聲稱，他認為這很可能是波蘭方面採取的「不友好舉措」，是一種政治性、或許在波蘭人看來是「針對中華人民共和國的」形象層面的行動，這絕非經濟層面的考量。波蘭「不過是在扮演某些國家的馬前卒角色」。

報導提到，魯卡申科接著說，「像中國這樣的強國」能夠輕鬆因應這類問題，這個話題確實值得關注。

根據報導，魯卡申科還向李希說，「如果您不介意，我希望在會談後能與您單獨交流，就此議題向您介紹一些情況，並分享白俄方面掌握的訊息，這件事的本質不在白俄羅斯」。

另據法廣報導，魯卡申科還向李希說，「中國在任何需要的時刻，都可以始終依靠白俄羅斯」。

「中歐班列」是中國「一帶一路」倡議的核心項目之一，以長途貨運列車形式行駛於中國本土與中亞、俄羅斯、白俄羅斯與歐盟之間，是中國一直引以為傲且大加宣傳的項目。

財新網報導，受波蘭關閉與白俄羅斯邊界影響，從中國駛往歐洲的「中歐班列」長途貨運列車被迫停駛，滯留在波蘭的馬瓦謝維切（Małaszewicze），當地與白俄羅斯邊界接壤。

報導提到，波蘭關閉與白俄羅斯邊界直接掐斷了這一咽喉通道，導致載有電子產品、汽車零組件、紡織原料的300列「中歐班列」列車滯留。依每列車滿載100至110個標準貨櫃及實際運載率計算，受影響貨物恐超過1萬個標準貨櫃。