美中貿易緊張 中國向阿根廷訂購最少10艘船大豆
美國總統川普此前要求中國加大採購美國大豆，但中國未有答應。路透社今天報導，中國買家已從阿根廷訂購至少10艘船的大豆，以在美中貿易緊張之際，趁著低價為第4季儲備大豆。
路透社今天報導，阿根廷昨天宣布，暫時取消包括大豆在內的穀物及其副產品的出口稅，希望增強在全球市場的競爭力。據3名貿易商表示，中國買家已從阿根廷訂購至少10艘船的大豆，以在美中貿易緊張之際，趁著低價為第4季儲備大豆。
兩位知情交易員表示，巴拿馬型的大型船隻每艘載重6.5萬噸，計劃於11月將貨物裝載到船上進行運輸。其中一位交易員表示，中國買家已預訂15艘船的大豆。
交易員和分析師表示，由於持續的貿易談判導致美國大豆出口停滯，加上南美洲的供應商介入填補缺口，導致美國農民在此輪大豆旺季，錯失了對中國銷售價值數十億美元大豆的機會。
川普（Donald Trump）上任後對中國加徵關稅，中國祭出多項反制措施，包括對美國產大豆、小麥、玉米等加徵最高達15%的額外關稅。中國已全面停止購買美國大豆，對美國農民造成一定打擊。
今年8月，川普曾要求中國加大採購美國大豆，但迄今中國未有表示會增購美國大豆。
