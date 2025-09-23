美眾議員史密斯：希望開闢美中之間的溝通渠道

美國民主黨眾議員亞當．史密斯率領美國國會議員代表團罕見地訪問北京，他在9月23日的記者會上說，代表團希望開闢美中之間的溝通渠道，特別是在軍事能力和新興技術方面。

據路透報導，史密斯（Adam Smith）還說，代表團希望看到中國承諾購買更多美國波音飛機的協議。

由史密斯率領的代表團星期天（21日）抵達北京。當天下午，大陸總理李強在北京人民大會堂會見代表團一行。

據大陸外交部網站，李強會見代表團時說：「中美都是世界上有重要影響力的大國，中美關係保持穩定、健康、可持續發展，符合兩國共同利益和國際社會期待。」

李強還表示，中國願同美國相互尊重、和平共處、合作共贏。「希望美方與中方相向而行，共同推動雙邊關係沿著正確軌道向前發展，既造福兩國，也惠及世界。」

此次訪問北京的美國眾議員代表還包括來自華盛頓州的共和黨人鮑姆加特納、來自加州的民主黨人卡納，以及賓夕法尼亞州民主黨人霍拉漢。這也是自2019年以來美國眾議員代表團首次訪華。