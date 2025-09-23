快訊

美眾議員史密斯：希望開闢美中之間的溝通渠道

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
美國華盛頓州民主黨眾議員亞當史密斯與美國議員聯合代表團23日在美國駐中國大使館舉行記者會。（路透）
美國民主黨眾議員亞當．史密斯率領美國國會議員代表團罕見地訪問北京，他在9月23日的記者會上說，代表團希望開闢美中之間的溝通渠道，特別是在軍事能力和新興技術方面。

據路透報導，史密斯（Adam Smith）還說，代表團希望看到中國承諾購買更多美國波音飛機的協議。

由史密斯率領的代表團星期天（21日）抵達北京。當天下午，大陸總理李強在北京人民大會堂會見代表團一行。

據大陸外交部網站，李強會見代表團時說：「中美都是世界上有重要影響力的大國，中美關係保持穩定、健康、可持續發展，符合兩國共同利益和國際社會期待。」

李強還表示，中國願同美國相互尊重、和平共處、合作共贏。「希望美方與中方相向而行，共同推動雙邊關係沿著正確軌道向前發展，既造福兩國，也惠及世界。」

此次訪問北京的美國眾議員代表還包括來自華盛頓州的共和黨人鮑姆加特納、來自加州的民主黨人卡納，以及賓夕法尼亞州民主黨人霍拉漢。這也是自2019年以來美國眾議員代表團首次訪華。

眾議員 美國 中美關係

相關新聞

新疆自治區成立70周年 港媒暗示習近平可能率團參加

位處大西北的新疆，面積166萬平方公里，相當於大陸國土面積六分一，戰略位置舉足輕重。1955年10月1日，新疆維吾爾自治...

陸媒：三艦載機成功在福建艦起降 西太平洋格局變動

央視旗下新媒體《玉淵譚天》報導，9月22日，中共海軍相關部門透露，殲-15T、殲-35和空警-600三型艦載機已完成在福...

「樺加沙」來襲 香港天文台將掛8號風球全港停課兩天

香港天文台9時45分發布的最新天氣預報指出，過去數小時，超強颱風「樺加沙」繼續移近廣東沿岸。樺加沙環流廣闊，風勢猛烈，對...

西太平洋戰略格局將重塑？陸秀三型艦載機福建艦起降畫面

新華社報導，大陸在九三大閱兵展示的殲-15T、殲-35、空警-600三型艦載機，已於日前成功完成在福建艦上的首次彈射起飛...

林佳龍訪歐 陸外交部批「挾洋謀獨」

外交部長林佳龍近日訪問奧地利等歐洲國家，出席多項「二○二五歐洲台灣文化年」活動，並在奧地利出席「當東方遇到西方」音樂會，大陸外交部發言人郭嘉昆昨日被問及此事時表示，搞「台獨」是死路一條、「挾洋謀獨」不會得逞。

