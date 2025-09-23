陸媒：三艦載機成功在福建艦起降 西太平洋格局變動

央視旗下新媒體《玉淵譚天》報導，9月22日，中共海軍相關部門透露，殲-15T、殲-35和空警-600三型艦載機已完成在福建艦上首次彈射起飛和著艦訓練。文章強調，福建艦有三看點，討論已從「重塑『第一島鏈』乃至『第二島鏈』的戰略平衡」，變成了「西太平洋格局變動」。

報導稱，和之前艦載機上艦不同的是，這次「平台」不同。福建艦是中國完全自主設計建造的首艘彈射型航空母艦，而且機型不同，這是三款機型在福建艦上首次彈射起飛和著艦訓練。

第一大看點是福建艦打擊範圍能夠覆蓋第二島鏈。航艦的打擊範圍，和艦載機的作戰半徑直接相關。相信大家都注意到了，遼寧艦和山東艦的滑躍甲板都是向上翹起的。這是因為上翹的甲板可以增大飛機的起飛仰角，加上飛機本身的推力，艦載機就可以起飛了。但這種方式對艦載機限制比較多—如果艦載機自身過重，還是很難飛起來。

而電磁彈射不需要考慮這些。電磁彈射系統可以提供彈射推力，讓艦載機實現 「滿油滿彈」 起飛。「滿油」，意味著作戰半徑更遠、留空時間更長，「滿彈」，則意味著更強的打擊威力。

大陸軍事專家張軍社表示，結合艦載機和導彈的射程來算，福建艦航艦作戰群的作戰半徑可極大拓展。這個距離將使中國海軍擁有遠海綜合攻防能力，其作戰半徑可覆蓋西太平洋第二島鏈。

其次，電磁彈射系統的響應速度很快，從冷啟動到準備就緒只需15分鐘。這極大提升了艦載機的出動效率，航艦可以在盡量短的時間內放飛盡可能多的艦載機，轉入高強度作戰的「全甲板放飛」模式。

而這樣的航艦，在遠洋任務中更具威懾力。這也意味著，未來，中國航艦編隊不僅會在台海、南海執行近海任務，同樣也可以出現在印度洋、地中海甚至更遠的海域，為中國海外利益提供戰略保障。

第二大看點是彈射型航艦搭載的艦載機機型變多，提升了體系化作戰能力。電磁彈射，可以精準調節彈射角度和力度，因此，戰鬥機、無人機等機型，都可以採用電磁彈射的方式起飛。同一艘航母上就能迅速起降戰鬥機、預警機、無人機等幾乎所有的核心艦載機。而多種機型配合，也極大提升了航母的體系化作戰能力。

大陸軍事專家張軍社稱，此次搭配上艦的空警-600固定翼預警機、殲-35隱身戰鬥機等艦載機，將使福建艦對空、對海、對地打擊的綜合作戰能力有質的提升。而殲-15T作為重型艦載戰鬥機，承擔著火力壓制與空域控制的功能。

第三大看點是多一艘航艦帶來的對地區局勢影響力的提升。雙航艦有幾個優勢。比如在執行高強度任務時，兩艘航艦可以錯開節奏，一艘主攻，一艘警戒。這樣防空、對海打擊都能不停歇。放到中國身上來看，如果福建艦和另一艘航艦同框，就等於有兩套防空圈和兩套補給體系：兩套防空圈可以疊加，擴大安全範圍。

張軍社分析，多艘航艦聯合作戰的制空、制海範圍更大，作戰半徑和防護深度都會提高。福建艦上的空警-600可以指揮山東艦、遼寧艦上滑躍起飛的戰鬥機，做聯合作戰，包含制空、制海乃至對陸打擊，這對遠海大洋攻防能力的提升是實實在在的。而三航艦，節奏可以更靈活、出動更頻繁、續航和保障也更穩。

從這些討論就能看出，軍事實力，是維護國家主權、安全、發展利益的後盾，也是對別有用心的分裂勢力的最好震懾。