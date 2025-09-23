新疆自治區成立70周年 港媒暗示習近平可能率團參加

位處大西北的新疆，面積166萬平方公里，相當於大陸國土面積六分一，戰略位置舉足輕重。1955年10月1日，新疆維吾爾自治區成立，如今即將迎來成立70周年大慶。官方新華社昨天發表「雪蓮綻放新時代 團結奮鬥譜新篇—以習近平同志為核心的黨中央情繫天山兒女引領新疆發展紀實」的長篇文章造勢，描述新疆「經濟社會發展和民生改善取得前所未有的成就，獲得感、幸福感、安全感不斷增強」。

香港星島日報發表署名文章稱，2009年7月5日，新疆首府烏魯木齊發生維吾爾人最大規模示威，並演變為流血事件，造成至少197人死亡。三年之後，習近平在中共十八大執政，明確「堅持把社會穩定和長治久安作為新疆工作總目標」、「堅持以凝聚人心為根本」、「堅持鑄牢中華民族共同體意識」、「依法治疆、團結穩疆、文化潤疆、富民興疆、長期建疆」等等。

新華社這篇特稿描述了新疆「新征程」的巨大成就，包括：健全反恐維穩法治化常態化工作體系，依法嚴打嚴防「三股勢力」，社會治安狀況明顯好轉，大街小巷處處都能感受到安寧祥和；不斷促進宗教和睦和諧，堅持新疆伊斯蘭教中國化方向；2024年，全疆地區生產總值突破人民幣2兆元大關，糧食單產躍居全國第一、儲氣能力全國第一、鐵路貨物發送量增速全國第一。

2022年7月，習近平視察新疆烏魯木齊、石河子、吐魯番，驗收成果。文章描述：「掌聲、笑聲、歡呼聲激蕩久遠，很多群眾激動得熱淚盈眶。習近平總書記動情地說：『看到天山南北一派安定祥和、蓬勃發展的新氣象，我感到由衷的高興。』 」

習近平執政以來，先後兩次視察新疆（2014年、2022年），2023年8月結束外訪返國，又在烏魯木齊專門聽取新疆高層工作匯報，體現了對新疆的高度重視。新疆60大慶，由時任大陸全國政協主席俞正聲率團參加。70大慶，會否由習近平親自參加？8月的西藏自治區成立60周年大會，也是由習近平率中央代表團參加，陣容豪華，還包括兩名政治局常委王滬寧、蔡奇。