快訊

隋棠積欠11萬管理費遭追討！律師揭「頂樓漏水該誰修」：2情況例外

拿坡里披薩買大送大、三商炸雞買1送1！必勝客煙燻起司火山餅皮上桌

大轉彎！政院決定普發一萬不設「不領取」選項 原因曝光

何立峰會見美眾議員代表團 稱中美有廣闊合作空間

中央社／ 台北23日電

中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰22日下午在北京人民大會堂會見由美國民主黨籍眾議員史密斯率領的美國聯邦眾議員代表團。據新華社，何立峰表示，中美有廣闊的合作空間與共同利益。

新華社報導，何立峰表示，19日中國國家主席習近平與美國總統川普通話，達成重要共識，為下階段中美關係穩定發展作出戰略指引。

何立峰說，中美雙方擁有廣闊的合作空間和廣泛的共同利益，希望美方與中方按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則坦誠溝通、增信釋疑，推動中美經貿關係穩定、健康、可持續發展。

他最後說，希望美國國會議員積極搭建溝通管道，加強對話交流，為兩國共同發展發揮積極作用。

史密斯率領美國眾議員代表團訪中，是在川普與習近平19日通話後展開的，代表團21日在北京人民大會堂會見了中國國務院總理李強。據路透社報導，代表團一行還會見了中國國防部長董軍。

眾議員 中美關係 美國

延伸閱讀

陸防長董軍會見美眾院代表團 籲改善中美兩軍關係

93同台後 金正恩北韓10月閱兵 習近平是否出席受矚目

MLB／劈腿接球美技釀禍 巨人史密斯右腿拉傷入傷兵名單

川普是否訪北京？ 前官員：美中新一輪經貿磋商成關鍵

相關新聞

新疆自治區成立70周年 港媒暗示習近平可能率團參加

位處大西北的新疆，面積166萬平方公里，相當於大陸國土面積六分一，戰略位置舉足輕重。1955年10月1日，新疆維吾爾自治...

西太平洋戰略格局將重塑？陸秀三型艦載機福建艦起降畫面

新華社報導，大陸在九三大閱兵展示的殲-15T、殲-35、空警-600三型艦載機，已於日前成功完成在福建艦上的首次彈射起飛...

「樺加沙」來襲 香港天文台將掛8號風球全港停課兩天

香港天文台9時45分發布的最新天氣預報指出，過去數小時，超強颱風「樺加沙」繼續移近廣東沿岸。樺加沙環流廣闊，風勢猛烈，對...

陸媒：三艦載機成功在福建艦起降 西太平洋格局變動

央視旗下新媒體《玉淵譚天》報導，9月22日，中共海軍相關部門透露，殲-15T、殲-35和空警-600三型艦載機已完成在福...

林佳龍訪歐 陸外交部批「挾洋謀獨」

外交部長林佳龍近日訪問奧地利等歐洲國家，出席多項「二○二五歐洲台灣文化年」活動，並在奧地利出席「當東方遇到西方」音樂會，大陸外交部發言人郭嘉昆昨日被問及此事時表示，搞「台獨」是死路一條、「挾洋謀獨」不會得逞。

春秋航空政策 上演髮夾彎

在兩岸關係緊張、觀光往來遲未恢復之際，台灣人購買陸籍航空機票權益一度出現變數。大陸春秋航空昨（22）日上午傳出基於「一中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。