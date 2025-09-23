何立峰會見美眾議員代表團 稱中美有廣闊合作空間

中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰22日下午在北京人民大會堂會見由美國民主黨籍眾議員史密斯率領的美國聯邦眾議員代表團。據新華社，何立峰表示，中美有廣闊的合作空間與共同利益。

新華社報導，何立峰表示，19日中國國家主席習近平與美國總統川普通話，達成重要共識，為下階段中美關係穩定發展作出戰略指引。

何立峰說，中美雙方擁有廣闊的合作空間和廣泛的共同利益，希望美方與中方按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則坦誠溝通、增信釋疑，推動中美經貿關係穩定、健康、可持續發展。

他最後說，希望美國國會議員積極搭建溝通管道，加強對話交流，為兩國共同發展發揮積極作用。

史密斯率領美國眾議員代表團訪中，是在川普與習近平19日通話後展開的，代表團21日在北京人民大會堂會見了中國國務院總理李強。據路透社報導，代表團一行還會見了中國國防部長董軍。