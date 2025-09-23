快訊

「樺加沙」來襲 香港天文台將掛8號風球全港停課兩天

聯合報／ 大陸中心／即時報導
預計強颱「樺加沙」今明兩天將為香港帶來強風驟雨，不少香港民眾22日就開始搶購各種防颱物資。（新華社）
預計強颱「樺加沙」今明兩天將為香港帶來強風驟雨，不少香港民眾22日就開始搶購各種防颱物資。（新華社）

香港天文台9時45分發布的最新天氣預報指出，過去數小時，超強颱風樺加沙」繼續移近廣東沿岸。樺加沙環流廣闊，風勢猛烈，對廣東沿岸構成嚴重威脅。按目前預測，「樺加沙」會維持超強颱風的強度，明天（24日）早上最接近珠江口一帶。預料香港今日稍後天氣開始急速轉壞，天文台將於今天下午2時20分改發八號烈風或暴風信號，並會在八號信號生效前約兩小時發出「預警八號特別告示」。

香港天文台表示，未來視乎「樺加沙」與香港的距離及香港風力變化，評估今晚較後時間至明日是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

據悉，香港天文台的信號系統是逐級升級，「八號」是香港市民日常最熟悉的停工、停課標準；「九號」和「十號」屬於極端狀況，歷史上僅出現過幾次。

香港天文台表示，預估香港明日天氣持續惡劣，「吹烈風至暴風」，離岸及高地可能達颶風，有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有非常巨浪及湧浪，呼籲市民遠離岸邊及停止所有水上活動。

另，香港教育局一早也宣布，受超強颱風「樺加沙」影響，所有學校，包括中學、小學、特殊學校、幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及夜校，今日及明日停課。

面對超強颱風「樺加沙」即將來襲，香港民眾22日已開始積極準備。新華社報導，22日下午4時許，灣仔多家超市都出現長長的付款隊伍，多個貨架被清空。到了傍晚，不少店家店貨架已被一掃而空，鮮肉蔬菜幾乎全數售罄。

超強颱風「樺加沙」預計今天稍晚就會開始影響香港，圖為灣仔店家22日忙著幫店面玻璃貼上膠帶。（新華社）
超強颱風「樺加沙」預計今天稍晚就會開始影響香港，圖為灣仔店家22日忙著幫店面玻璃貼上膠帶。（新華社）

香港 樺加沙 颱風

