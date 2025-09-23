西太平洋戰略格局將重塑？陸秀三型艦載機福建艦起降畫面

新華社報導，大陸在九三大閱兵展示的殲-15T、殲-35、空警-600三型艦載機，已於日前成功完成在福建艦上的首次彈射起飛和著艦訓練。央視也公布相關畫面，並稱未來福建艦打擊範圍將覆蓋第二島鏈，西太平洋戰略格局將重塑，而這也是「對別有用心的分裂勢力的最好震懾」。

中共海軍新聞發言人冷國偉9月12日宣布，中國第三艘航空母艦福建艦通過台灣海峽，赴南海相關海域開展科研試驗和訓練任務。22日晚，大陸即發布三型艦載機在福建艦完成彈射起飛和著艦訓練的消息和畫面。

新華社指出，三型艦載機成功完成在福建艦上的彈射起飛和著艦訓練，是中國航艦發展歷程又一次突破，標誌著福建艦具備電磁彈射和回收能力，對推進中共海軍轉型建設具有里程碑意義，解放軍海軍正朝著全面建成世界一流海軍穩步前進。

央視旗下新媒體《玉淵譚天》表示，此次三型艦載機在福建艦成功起降有三大看點：

一、福建艦打擊範圍能覆蓋第二島鏈

遼寧艦和山東艦的滑躍甲板都是向上翹起，因為這樣可以增大飛機的起飛仰角，但這種方式對艦載機限制較多。電磁彈射系統則可提供彈射推力，讓艦載機實現 「滿油滿彈」 起飛。「滿油」，意味著作戰半徑更遠、留空時間更長；「滿彈」，則意味著更強的打擊威力。

大陸軍事專家張軍社表示，結合艦載機和飛彈的射程來算，福建艦航艦作戰群的作戰半徑可極大拓展，將使中國海軍擁有遠海綜合攻防能力，其作戰半徑可覆蓋西太平洋第二島鏈。

此外，電磁彈射系統的響應速度快，從冷啟動到準備就緒只需15分鐘，將極大提升艦載機的出動效率，讓福建艦在盡量短的時間內放飛盡可能多的艦載機。而這也意味著，未來，中國航艦編隊不僅會在台海、南海執行近海任務，也可以出現在印度洋、地中海甚至更遠的海域，為中國海外利益提供戰略保障。

二、彈射型航艦搭載的艦載機機型變多

電磁彈射可精準調節彈射角度和力度，戰鬥機、無人機等機型，都能採用電磁彈射的方式起飛。如此，同一艘航艦就能迅速起降戰鬥機、預警機、無人機等幾乎所有的核心艦載機。而多種機型配合，將極大提升航艦的體系化作戰能力。

所謂「體系化作戰能力」是指，在雙方都是超視距作戰下，更優秀的戰場態勢感知能力、戰場探測能力及打擊範圍更遠的飛彈，將很大程度決定了空戰的勝負。而這些能力加總在一起，就是體系化作戰能力。

張軍社表示，福建艦搭配上艦的空警-600固定翼預警機、殲-35隱身戰鬥機等艦載機，將使福建艦對空、對海、對地打擊的綜合作戰能力有質的提升。

相比於共軍此前航艦編隊常用的直-18預警直升機，空警-600的雷達探測距離更遠，留空時間更長。不僅能更早發現目標，還可充當「海上移動空中指揮所」，為整個編隊提供廣域態勢感知，從根本上提升航艦編隊的協同作戰效率。

殲-35隱身戰鬥機則具隱身制空等特點，能先敵發現、先敵攻擊，為後續攻擊機群打開更大的空域，讓己方的飛機更為安全。殲-35還配備先進的航空電子設備和傳感器系統，能通過數據鏈與其他飛機、艦艇和地面單位共享信息。

《玉淵譚天》稱，未來還可以把更多無人機部署到福建艦，讓無人機配合執行偵察、電子干擾、打擊任務，實現有人機和無人機協同作戰。這種從發現到識別，再到精準打擊的完整殺傷鏈，將顯著提升共軍航艦編隊的整體作戰效能，賦予航艦編隊對縱深目標進行「穿透式打擊」的強大能力，使其在西太平洋海域廣闊、目標多元、對抗激烈的海空戰場上更具優勢。

三、多一艘航艦帶來的對地區局勢影響力的提升

《玉淵譚天》表示，雙航艦有幾個優勢。比如在執行高強度任務時，兩艘航艦可以錯開節奏，一艘主攻，一艘警戒。這樣防空、對海打擊都能不停歇。未來如果福建艦和共軍另一艘航艦同框，就等於有兩套防空圈和兩套補給體系：兩套防空圈可以疊加，擴大安全範圍；兩套補給能錯開使用，一艘在補給，另一艘還能頂上，確保物資不斷。

而且福建艦和另一艘航艦上的艦載機可以互降。一部分在空中巡邏、掩護，另一部分回航補給、整備。這樣一來，不僅最大限度地降低了被打擊的風險，也保證了打擊的持續性，整個編隊的生存能力將大大提升。

張軍社分析，多艘航艦聯合作戰的制空、制海範圍更大，作戰半徑和防護深度都會提高。福建艦上的空警-600可以指揮山東艦、遼寧艦上滑躍起飛的戰鬥機聯合作戰，包含制空、制海乃至對陸打擊，這對遠海大洋攻防能力的提升是實實在在的。