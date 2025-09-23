快訊

春秋航空政策 上演髮夾彎

經濟日報／ 特派記者陳政錄／北京22日電

在兩岸關係緊張、觀光往來遲未恢復之際，台灣人購買陸籍航空機票權益一度出現變數。大陸春秋航空昨（22）日上午傳出基於「一中原則」，自今年9月12日起已不再將台灣護照視為購票的有效證件，消息引起關注後，下午春秋航空又改口稱系統已恢復，台灣人仍可用台灣護照作為證件購買該航空公司的境外航班機票。

春秋航空拒絕台灣護照爭議，昨日在「台商太太新天地」等在陸台灣人社群引起討論，原因是近日有在陸台灣人購買春秋航空從大陸前往日本等地的境外航班機票，卻被通知退票，原因是「證件不符」。

春秋航空昨日上午在回信給購票者的客服信中稱，這是基於堅持「一個中國原則」，為嚴格遵守大陸國家主權和法律規範而實施。本報於昨日午間致電春秋航空客服，得到的回覆也稱：「『中國台灣護照』將不再成為該航空公司購票的有效證件，台灣民眾若要購票，需使用『中華人民共和國簽發或認可的護照』。」

不過，春秋航空台灣首席代表丁彥俊昨日午後向媒體表示，據了解，是系統再升級過程中有部分航線會出現證件錯誤選項，旅客跟客服溝通中也有些問題，目前已恢復為原本的購票方式。「台灣旅客從中國搭機去日本，還是按原有的標準，在中國使用台胞證離開，出境到第三國後用護照入關。」

此後本報再次致電詢問，春秋航空客服一度以沒收到「系統恢復」的消息回應，後又回電證實，「恢復了，正常了，可以購票。」

本報追問春秋航空，在陸台灣人購買機票自大陸出境時，是否可持台胞證出境，到第三國再拿護照入境，客服回應「是的」，但並未說明政策轉變原因。

台灣民眾搭乘兩岸航班或大陸境內航班時，陸方均採認台胞證，不受上述政策調整影響，然而此次爭議為向大陸航空公司購買國際航線時，台灣護照驗證上的爭議。

