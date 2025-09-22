陸防長董軍會見美眾院代表團 籲改善中美兩軍關係

大陸國防部長董軍22日在北京，會見由美國眾議院軍事委員會成員史密斯（Adam Smith）率領的跨黨派代表團。董軍呼籲美眾議員「排除干擾制約因素，採取建設性務實舉措，為改善兩軍關係、促進中美相向而行貢獻積極力量」，並指中美雙方應暢通軍事溝通交流渠道。

新華社報導，董軍提到，近日中美元首通話強調，中美完全可以相互成就、共同繁榮，造福兩國、惠及世界。大陸軍隊願與美軍構建平等尊重、和平共處、穩定正向的兩軍關係，同時將堅決捍衛國家主權、安全、發展利益。他呼籲，雙方應暢通軍事溝通交流渠道，以實際行動推動兩國兩軍關係穩定、健康、可持續發展。

路透報導，史密斯告訴董軍，「我們是自2019年以來美國眾議院的第一個代表團，我們強烈認為應該更頻繁地訪問和更有力的對話。」史密斯說，「我們想開啟溝通渠道，特別是關於軍事事務。」

這是美國國會議員罕見的一次對大陸的訪問。上一次美國參議員代表團訪問北京是在2023年，而本周則是2019年以來美國眾議院代表團首次訪問大陸。大陸國務總理李強、國務院副總理何立峰分別在21日、22日下午會見了訪團。

新華社報導，何立峰會見訪團時說，中美雙方擁有廣闊的合作空間和廣泛的共同利益，希望美方同中方按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則坦誠溝通、增信釋疑，推動中美經貿關係穩定、健康、可持續發展。他表示，「希望美國國會議員積極搭建溝通渠道，加強對話交流，為兩國共同發展發揮積極作用。」

這次訪問發生在美國總統川普與大陸國家主席習近平19日通話後，兩人約定在10月底南韓慶州APEC期間會面。