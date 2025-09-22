見美眾議員 陸防長董軍：將堅決捍衛國家主權

美國國會眾議員代表團時隔六年再次訪陸，在昨日與大陸國務院總理李強會見後，今大陸國防部長董軍也會見美國眾議員代表團一行。董軍說，中國軍隊將堅決捍衛國家主權、安全、發展利益，雙方應暢通軍事溝通交流渠道，以實際行動推動兩國兩軍關係穩定、健康、可持續發展。

據新華社，董軍22日在北京會見由美國國會眾議院軍事委員會首席成員史密斯率領的眾議員代表團一行。

董軍說，大陸國家主席習近平近日和美國總統川普通話強調，中美完全可以相互成就、共同繁榮，造福兩國、惠及世界。

他說，希望各位議員排除干擾制約因素，採取建設性務實舉措，為改善兩軍關係、促進中美相向而行貢獻積極力量。

董軍表示，中國軍隊願與美軍構建平等尊重、和平共處、穩定正向的兩軍關係，同時將堅決捍衛國家主權、安全、發展利益。

董軍說，雙方應暢通軍事溝通交流渠道，以實際行動推動兩國兩軍關係穩定、健康、可持續發展。