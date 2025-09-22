美眾議員代表團會見陸國防部長 強調加強軍事溝通

路透社報導，由民主黨籍眾議員史密斯率領的美國聯邦眾議員代表團，今天在北京與中國國防部長董軍會面。史密斯表示，希望藉此行開闢雙方溝通管道，特別是在軍事問題上；董軍則說，這次訪問代表加強中美溝通的努力「進入了一個良好階段」。

報導表示，史密斯（Adam Smith）目前是美國眾議院軍事委員會成員，而他率領的代表團涵蓋民主黨及共和黨籍的眾議員，也是美國眾議員6年來首度訪問中國。

報導並提到，這一代表團與董軍的會談，旨在加強包括美中兩軍交流在內的各領域交流。

根據報導，史密斯向董軍表示，他率領的是2019年以來第一個來自美國聯邦眾議院的代表團，「我們強烈認為，雙方應該進行更頻繁的互訪和更深入的對話」。

報導引述美國駐中國大使館組織的聯合報導，史密斯還表示，希望藉此行開闢雙方溝通管道，特別是在軍事問題上。

報導提到，董軍向代表團表示，這次訪問代表加強中美溝通的努力「進入了一個良好階段」。

史密斯率領美國眾議員代表團訪中，是在美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平19日通話後展開的，代表團21日在北京人民大會堂會見了中國國務院總理李強。

李強當時說，美方這次「破冰」之旅將進一步推動雙邊關係發展。中方願和美方本著平等、尊重、互惠的精神，透過溝通解決各自關切。希望美國國會「正確看待」中國和中美關係，積極促進兩國交流合作，為兩國友好和共同發展發揮建設性作用。

史密斯則說，美中是世界上「最強大、最具影響力」的兩個國家，雙方找到和平共處之道至關重要。